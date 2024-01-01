Bir de Benden Dinleyin Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Bir de Benden Dinleyin
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Yine deşti yüreğimi kanıyor
Dertli mektup geldi bana evimden
Gurbetteyim elden bir şey gelmiyor
Dertli mektup vurdu beni derinden
Gurbetteyim elden bir şey gelmiyor
Dertli mektup vurdu beni derinden
***
Anam yavrum deyip hasret çekermiş
Babam yumruk yumruk yaşlar dökermiş
Alın yazım gurbet pençesindeymiş
Dertli mektup vurdu beni derinden
Alın yazım gurbet pençesindeymiş
Dertli mektup vurdu beni derinden
***
Bir ümitle düşmedim mi yollara
Rahat huzur bulmak için onlara
Her satırı açtı bağrımda yara
Dertli mektup vurdu beni derinden
Her satırı açtı bağrımda yara
Dertli mektup vurdu beni derinden
***
Anam yavrum deyip hasret çekermiş
Babam yumruk yumruk yaşlar dökermiş
Alın yazım gurbet pençesindeymiş
Dertli mektup vurdu beni derinden
Alın yazım gurbet pençesindeymiş
Dertli mektup vurdu beni derinden
***
Dertli mektup vurdu beni derinden
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Uçurum uçurum gözlerine baktığım sensin
Prangalarca boynuma taktığım sensin
Dağ gölleri gibi gibi hasret çektiğim
Her gece uyku diye yattığım sensin
***
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım kavurur ateşim
Seni de beni de belalım
***
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım kavurur ateşim
Seni de beni de belalım, ah belalım
***
Gün değmemiş ormanlarda gittiğim sensin
Ömrüme ömür diye kattığım sensin
Deli deli boranlarda aç denizlerde
Teninin tuzunu canım tattığım sensin
***
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım kavurur ateşim
Seni de beni de belalım
***
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım kavurur ateşim
Seni de beni de belalım, ah belalım
***
Damga damga göğsüme vurduğum sensin
Öfke dolu şehirlerde bulduğum sensin
Yer nerede gök nerede ben neredeyim
Diye diye sınırlara geldiğim sensin
***
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım kavurur ateşim
Seni de beni de belalım
***
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım kavurur ateşim
Seni de beni de belalım
***
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım kavurur ateşim
Seni de beni de belalım
***
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım kavurur ateşim
Seni de beni de belalım, ah belalım
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Meni attın aygız aygız ataşa
Meni attın aygız aygız ataşa
Atamazsız her zaman beni ataşa
***
Atacaksan beni sevdiğini söyle bezmişim (bezmişim)
Olur eşkin şerbet kimin ver içim (ver içim)
Söyle, söyle sana neler oldu yar
***
Atacaksan beni sevdiğini söyle bezmişim (bezmişim)
Olur eşkin şerbet kimin ver içim (ver içim)
Söyle, söyle sene neler oldu yar
***
Yalvarıram gel karalarda kalırsam
Meni incitme yalvarıram yar
Beni atma terketme
***
Çağırıram gel, gel karalarda kalırsam
Meni incitme yalvarıram yar
Meni atma terketme
***
Atacaksan beni sevdiğini söyle bezmişim (bezmişim)
Olur eşkin şerbet kimin ver içim (ver içim)
Söyle, söyle sana neler oldu yar
Söyle, söyle sana neler oldu yar
***
Gözüm yolda kaldı kaldı ay gözel
Gözüm yolda kaldı kaldı ay gözel
Bahar bitti yapraklar oldu hazan
***
Yollarına baka baka kaldı gözlerim (gözlerim)
Sene çatsın yüreğimdeki sözlerim (sözlerim)
Söyle, söyle sene neler oldu yar
***
Yollarına baka baka kaldı gözlerim (gözlerim)
Sene çatsın yüreğimdeki sözlerim (sözlerim)
Söyle, söyle sene neler oldu yar
***
Yalvarıram gel karalarda kalırsam
Meni incitme yalvarıram yar
Beni atma terketme
***
Çağırıram gel karalarda kalırsam
Meni incitme yalvarıram yar
Meni, meni terketme
***
Atacaksan beni sevdiğini söyle bezmişim (bezmişim)
Olur eşkin şerbet kimin ver içim (ver içim)
Söyle, söyle sene neler oldu yar
Söyle, söyle sana neler oldu yar