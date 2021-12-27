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7/24 Dinle Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

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01

Hangimiz Sevmedik

Müslüm Gürses 03:54
02

Seni Yazdım

Müslüm Gürses 04:32
03

Yıllar Utansın

Müslüm Gürses 06:46
04

İtirazım Var

Müslüm Gürses 04:59
05

Şu Dağlarda Kar Olsaydım

Müslüm Gürses 05:19

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