Dinleyin Beni Dağlar Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Dinleyin Beni Dağlar
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Derdimi kimlere desem başımı alıp nere gitsem
Derdimi kimlere desem başımı alıp nere gitsem
Bu aşk beni öldürecek candanmı yardanmı geçsem
Bu aşk beni öldürecek candanmı yardanmı geçsem
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Ah ah yanıyorum, ah ah yanıyorum
Vallahi çok seviyorum, billahi çok seviyorum
Ah ah yanıyorum, ah ah seviyorum
Vallahi çok seviyorum, billahi çok seviyorum
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Dinleyin ey beni dağlar ses verin buyaralıya
Dinleyin ey beni dağlar ses verin buyaralıya
Duyan ağlar gören ağlar böyle bahtı karalıyım
Duyan ağlar gören ağlar böyle bahtı karalıyım
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Ah ah yanıyorum, ah ah seviyorum
Vallahi çok seviyorum, billahi çok seviyorum
Ah ah yanıyorum, ah ah yanıyorum
Vallahi çok seviyorum, billahi çok seviyorum