Bu benim kaderim değişmez talihim Gülmedi gülmüyor kaderim kaderim ah *** İşte gidiyorsun yabancı gibi *** Gidene ağlamak benim kaderim Sineye çekerim her acı gibi Gidene ağlamak benim kaderim Sineye çekerim her acı gibi Gidene ağlamak benim kaderim *** Benim kaderimde binlerce çile Yorgun bedenimi taşır meçhule Benim kaderimde binlerce çile Yorgun bedenimi taşır meçhule *** Sevgilim sen de git git güle güle Gidene ağlamak benim kaderim Sevgilim sen de git git güle güle Gidene ağlamak benim kaderim *** Benim yüreğimde batar her güneş Benim yüreğimde yanar her ateş Bu isyanımı hor görme kardeş Gidene ağlamak benim kaderim Benim kaderim, kaderim *** Benim kaderimde binlerce çile Yorgun bedenimi taşır meçhule Sevgilim sen de git git güle güle Gidene ağlamak benim kaderim Sevgilim sen de git git güle güle Gidene ağlamak benim kaderim *** güldürmez (Kaderim) öldürmez Kaderim) ağlatır kötü kaderim *** güldürmez (Kaderim) öldürmez (Kaderim) ağlatır kötü kaderim *** güldürmez (Kaderim) öldürmez (Kaderim) ağlatır kötü kaderim *** güldürmez (Kaderim) öldürmez (Kaderim) ağlatır kötü kaderim