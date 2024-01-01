Dön Beri Dön beri dön beri de yüzün göreyim Dön beri dön beri de yüzün göreyim Yüzün görenlere kurban olayım *** Gel gülüm gel ha gel gel Gel şirin gel ha gel gel Di gel di gel adıya kurban Di gel di gel şanına hayran Di gel di gel kaday ben vay vay *** Evlerinin önü de paşa makamı Evlerinin önü de paşa makamı Çıkmaz kalem ile yazdım vefamı *** Gel gülüm gel di gel gel Gel şirin gel ha gel gel Di gel di gel adıya kurban Di gel di gel şanına hayran Di gel di gel kaday ben alım *** Bir emanetim var sana vereyim Bir emanetim var sana vereyim Giden yar eğlene belki gelmeye *** Gel gülüm gel ha gel gel Gel şirin gel ha gel gel Di gel di gel adıya kurban Di gel di gel şanına hayran Di gel di gel kaday ben vay vay

Her Sabah Açıp kollarını gelirsin diye İçime bir ümit dolar her sabah Ne ilk yanılışım ne son olacak Ümidim içimde solar her sabah *** Gecelerce sürer uykusuzluk bu Bana gösterdiğin duygusuzluk bu Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu Gözlerim yaşlarla dolar her sabah Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu Gözlerim yaşlarla dolar her sabah *** Nasıl yaşıyorum gel de bana sor Özlemek, beklemek bitmedi bir an Gözlerim boşlukta takılır kalır Anılar aklımı alır her sabah *** Gecelerce sürer uykusuzluk bu Bana gösterdiğin duygusuzluk bu Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu Gözlerim yaşlarla dolar her sabah Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu Gözlerim yaşlarla dolar her sabah

Hatıralar Bazen sisli yola benzer Bazen kırık dala benzer Bazen sisli yola benzer Bazen kırık dala benzer *** Yeşillere ala benzer Hatıralar hatıralar Yeşillere ala benzer Hatıralar hatıralar *** Dalar gideriz hüzünle Anıların özlemiyle Dalar gideriz hüzünle Anıların özlemiyle *** Alır gider beni böyle Hatıralar hatıralar Alır gider beni böyle Hatıralar hatıralar *** Coşkun akan sular gibi Akar durur hatıralar Coşkun akan sular gibi Akar durur hatıralar *** Ne sorar ne bir şey söyler Bakar durur hatıralar Ne sorar ne bir şey söyler Bakar durur hatıralar *** Dalar gideriz hüzünle Anıların özlemiyle Dalar gideriz hüzünle Anıların özlemiyle *** Alır gider beni böyle Hatıralar hatıralar Alır gider beni böyle Hatıralar hatıralar

Evel Allah Akıttın gözümden yaşı Eritir dağları taşı Akıttın gözümden yaşı Eritir dağları taşı *** Alidir imanlar başı Alidir imanlar başı Allah, Allah, Allah İmanım amentu billah *** Allah, Allah, Allah, Allah Allah, Allah, Allah, Allah İmanım amentu billah Dönemem estağfurullah *** Davut Sulari canlar canı Mevlana Mahmut hayranı Davut Sulari canlar canı Mevlana Mahmut hayranı *** Pirimiz Veysel Karani Pirimiz Veysel Karani Allah, Allah, Allah İmanım amentu billah *** Allah, Allah, Allah, Allah Allah, Allah, Allah, Allah Dönemem estağfurullah İmanım amentu billah *** Bu dünyayı kuran usta Elbet bir gün yıkacaktır Ben gidersem bu ellerden Kim yerimi tutacaktır sevgilim aman, sevgilim *** Allah, Allah, Allah, Allah Allah, Allah, Allah, Allah İmanım amentu billah Dönemem estağfurullah

Gazla Şoför Bolu dağı yokuştur manzarası pek hoştur Bolu dağı yokuştur manzarası pek hoştur Şöför kölen olayım beni yare kavuştur Şöför kölen olayım beni yare kavuştur *** Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla 80, 90 yol alma kilometreyi düzle 80, 90 yol alma kilometreyi düzle *** Müşterimiz az olsun, az olmazsa kız olsun Müşterimiz al olsun, az olmazsa kız olsun Ankara'dan gaza bas Bolu dağı düz olsun Adana'dan gaza bas Bolu dağı düz olsun *** Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla 80, 90 yol alma kilometreyi düzle 80, 90 yol alma kilometreyi düzle *** Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla 80, 90 yol alma kilometreyi düzle 80, 90 yol alma kilometreyi düzle