İnsaf / Kahire Resitali Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
İnsaf / Kahire Resitali
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İkimiz de seviyorken
Nasıl oldu ayrıldık biz?
Bırak artık bu gururu
Yol yakınken dönmeliyiz
***
İkimiz de seviyorken
Nasıl oldu ayrıldık biz?
Bırak artık bu gururu
Yol yakınken dönmeliyiz
***
Dönmeliyiz, dönmeliyiz
Yol yakınken dönmeliyiz
Dönmeliyiz, dönmeliyiz
Yol yakınken dönmeliyiz
***
Bu hasrete alışmadan
Unutmaya çalışmadan
Anılarla buluşmadan
Yol yakınken dönmeliyiz
***
Dönmeliyiz, dönmeliyiz
Yol yakınken dönmeliyiz
Dönmeliyiz, dönmeliyiz
Yol yakınken dönmeliyiz
***
Hatıralar bize yetmez
İnan bu aşk böyle bitmez
Son pişmanlık fayda etmez
Yol yakınken dönmeliyiz
***
Hatıralar bize yetmez
İnan bu aşk böyle bitmez
Son pişmanlık fayda etmez
Yol yakınken dönmeliyiz
***
Dönmeliyiz, dönmeliyiz
Yol yakınken dönmeliyiz
Dönmeliyiz, dönmeliyiz
Yol yakınken dönmeliyiz
***
Bu hasrete alışmadan
Unutmaya çalışmadan
Anılarla buluşmadan
Yol yakınken dönmeliyiz
***
Dönmeliyiz, dönmeliyiz
Yol yakınken dönmeliyiz
Dönmeliyiz, dönmeliyiz
Yol yakınken dönmeliyiz
-
Kolаy unutulur demiştin аmа
Sаnmаm ki silindi kаlbinden ismim
Kolаy unutulur demiştin аmа
Sаnmаm ki silindi kаlbinden ismim
***
Bugün yа dа yаrın gelip kаpımı
Bugün yа dа yаrın gelip kаpımı
Çаlаcаksın diyor аltıncı hissim
Çаlаcаksın diyor аltıncı hissim
***
Aşkın şаiriyim hem de ressаmı
Yаzıp çizdim yere göğe sevdаmı
Durmаdаn kаnаyаn gönül yаrаmı
Sаrаcаksın diyor аltıncı hissim
***
Bаnа hаsretimin sormа yаsını
Ezdirdin yıllаrа sen cаn yoldаşını
Bаnа hаsretimin sormа yаsını
Ezdirdin yıllаrа sen cаn yoldаşını
***
Yollаrınа düşen gurur tаşını
Arаmızа giren gurur tаşını
Kırаcаksın diyor аltıncı hissim
Kırаcаksın diyor аltıncı hissim
***
Aşkın şаiriyim hem de ressаmı
Yаzıp çizdim yere göğe sevdаmı
Durmаdаn kаnаyаn gönül yаrаmı
Sаrаcаksın diyor аltıncı hissim
-
Tertemiz bir aşkla severken seni
Ne şüphe et benden ne kıskan beni
Tertemiz bir aşkla severken seni
Ne şüphe et benden ne kıskan beni
Aklına getirme düşünme bile
Bir başka gönülde arama beni
Bir başka gönülde arama beni
****
Ne bir günlük aşkım ne hevesimsin
Ben içinde bir can sen kafesimsin
Benim tek mekanım tek adresimsin
Bir başka gönülde arama beni
Benim tek mekanım tek adresimsin
Bir başka gönülde arama beni
Arama arama arama beni bir başka gönülde arama beni
Ne şüphe et benden ne kıskan beni
Bir başka gönülde arama beni
***
Öyle bir düğümki çözsen çözülmez
Ortadan ayırıp bölsen bölünmez
Sevgi yürektedir gözle görülmez
Bir başka gönülde arama beni
Bir başka gönülde arama beni
Ne bir günlük aşkım ne hevesimsin
Beni içinden bir can sen kafesimsin
Benim tek mekanım tek adresimsin
Bir başka gönülde arama beni
Benim tek mekanım tek adresimsin
Bir başka gönülde arama beni
Arama arama arama beni
Bir başka gönülde arama beni
Ne şüphe et benden ne kıskan beni
Bir başka gönülde arama beni
Tertemiz bir aşkla severken seni
Ne şüphe et benden ne kıskan beni
Aklına getirme düşünme bile
Bir başka gönülde arama beni
Bir başka gönülde arama beni
Ne bir günlük aşkım ne hevesimsin
Ben içinde bir can sen kafesimsin
Benim tek mekanım tek adresimsin
Bir başka gönülde arama beni
Arama beni
-
Dünya nereye gidiyor
(Sevgi dostluk)
Nasıl nasıl bitiyor
***
İnsanlar birbirini
Nasılda horgörüyor
Kimi mutlu neşeli, kimi isyan ediyor
***
İnsanlar birbirini
Nasılda horgörüyor
Kimi mutlu neşeli, kimi isyan ediyor
***
Dünya nereye gidiyor
Dünya nereye gidiyor
***
Kimisi şaşırmış
Kaybetmiş yolunu
Kimisi tükenmiş
Kalmamış umudu
***
Kimisi şaşırmış
Kaybetmiş yolunu
Kimisi tükenmiş
Kalmamış umudu
***
Dünya nereye gidiyor
(Hayret, hayret)
Dünya nereye gidiyor
***
Hayret, hayret
Dünya nereye gidiyor
Hayret, hayret
Dünya nereye gidiyor
***
İnsanlar birbirini
Nasılda horgörüyor
Kimi mutlu neşeli, kimi isyan ediyor
***
İnsanlar birbirini
Nasılda horgörüyor
Kimi mutlu neşeli, kimi isyan ediyor
***
Dünya nereye gidiyor
Dünya nereye gidiyor
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