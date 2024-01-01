Dost Çukuru Talihim yok etti yaşama arzumu Ayakta duracak halim kalmadı Dayanak olacak bir dost aradım Dönüpte yüzüme bakan olmadı *** Dayanak olacak bir dost aradım Dönüpte yüzüme bakan olmadı *** Dostların ittiği çamurda kaldım Tutunup çıkacak dal bulamadım Acılar içinde çırpındım durdum Feryadımı duyup, duyup gelen olmadı *** Acılar içinde çırpındım durdum Feryadımı duyup, duyup gelen olmadı *** Damla damla aktı, çekildi kanım Yavaş yavaş tükenmeye başladım Dönüp dönüp geçen maziye baktım Beni güldürmeyen kader utansın *** Dönüp dönüp geçen maziye baktım Beni güldürmeyen kader utansın *** Dostların ittiği çamurda kaldım Tutunup çıkacak dal bulamadım Acılar içinde çırpındım durdum Feryadımı duyup, duyup gelen olmadı *** Acılar içinde çırpındım durdum Feryadımı duyup, duyup gelen olmadı

Yalnızlar Rıhtımı Aşk cağlar boyu sevenlerle Birlikte yaşadı gitti Göz gördü gönül sevdi Kerem ile Aslı Tahir ile Zühre Leyla ile Mecnun Hepsi de öldü fakat aşk ölmedi *** Bir ben miyim perişan Gecenin karanlığında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında *** Bir ben miyim perişan Gecenin karanlığında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında *** Bütün gece ağladım Martılar kucağında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında *** Bütün gece ağladım Martılar kucağında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında *** Bir beni mi unuttular Tek tek uçtu martılar Geceler ben ve deniz Yalnızlar rıhtımında *** Bir beni mi unuttular Tek tek uçtu martılar Geceler ben ve deniz Yalnızlar rıhtımında *** Bütün gece ağladım Martılar kucağında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında *** Bütün gece ağladım Martılar kucağında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında

Bunu Senden Beklemezdim Sen benim aşkım sevdamdın Böyle olsun istemezdim Tutunacak tek dalımdın Bunu senden beklemezdim *** Sen benim aşkım sevdamdın Böyle olsun istemezdim Tutunacak tek dalımdın Bunu senden beklemezdim *** Bu yaptıklarından sonra Affederim seni sanma Herkesden beklerdim ama Bunu senden beklemezdim *** Git gözüm görmesin seni İhanetin yıktı beni Sırtımdan vurdun ya beni Bunu senden beklemezdim *** Git gözüm görmesin seni İhanetin yıktı beni Sırtımdan vurdun ya beni Bunu senden beklemezdim *** Hani beni seviyordun Senden ayrılmam diyordun El gibi sırtımdan vurdun Bunu senden beklemezdim *** Hani beni seviyordun Senden ayrılmam diyordun El gibi sırtımdan vurdun Bunu senden beklemezdim *** Bu yaptıklarından sonra Affederim seni sanma Herkesden beklerdim ama Bunu senden... Bunu senden... Bunu senden beklemezdim *** Git gözüm görmesin seni İhanetin yıktı beni Sırtımdan vurdun ya beni Bunu senden beklemezdim *** Git gözüm görmesin seni İhanetin yıktı beni Sırtımdan vurdun ya beni Bunu senden beklemezdim

Giden Gidene Birer birer gitti hep sevdiklerim Çaresiz bırakıp giden gidene Gitmiyor aklımdan mutlu günlerim Unutupta beni giden gidene *** Gönülden sevdiğimden ona acı verdim Bu sevda uğruna neler çekmedim Harcandım yıllarca feryat etmedim Kalbimi kırıpta giden gidene *** Bu dertli başımda bin bir çileyle Ateşlere atıp giden gidene Çok mu gördüler ki sevmeyi bana Acıyla bırakıp giden gidene

Dumana (U:H) Aman yine kalkın gidelim de boru sesi var Valla yine bilmem şu zalim düşmanların da bizde nesi var? Aman Topal Abdoyu vurmuşlar da Yine bizim aşiretin yası var *** Aman dumana oğlum Muhammedim dumana ey Valla ataş düştüğü yeri yakar gider canım kime ne? Ah ataş düştüğü yeri yakar gider canım, canım, canım kime ne? Canım kime ne? *** Aman çıksam yaylasına da yaz gelir m’ola? Valla yine şu zalım düşmanlar da bu sene bizden vazgeçer m’ola? Aman bir mektup yolladım da yine bizim aşirete Tez gelir m’ola? *** Aman dumana oğlum Muhammedin dumana ey Valla ataş düştüğü yeri yakar gider canım kime ne? Valla bir evde de iki cenaze çıkmış da canım Kime ne? kime ne canım kime ne?