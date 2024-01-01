Müslüm, Müslüm, Müslüm! Müslüm, Müslüm, Müslüm! Müslüm, Müslüm, Müslüm! *** Acılar doluyor benim gönlüme Ağlıyorum şimdi garip birine Acılar doluyor benim gönlüme Ağlıyorum şimdi garip birine *** Izdırap veriyor yıllar ömrüme Ben de bu yıllarla yaşayamadım Izdırap veriyor yıllar ömrüme Ben de bu yıllarla yaşayamadım *** Huzurlu günlere kavuşamadım Yıllardır sevgiyle tanışamadım Dünyanın hâline alışamadım Ben de bu dünyada yaşayamadım *** Huzurlu günlere kavuşamadım Yıllardır sevgiyle tanışamadım Dünyanın hâline alışamadım Ben de bu dünyada yaşayamadım *** Karanlık doluyor dünya gözüme Hasretim yıllardır sevda sözüne Karanlık doluyor dünya gözüme Hasretim yıllardır sevda sözüne *** Düşürdüler beni çaresiz derde Ben de bu dünyada yaşayamadım Düşürdüler beni çaresiz derde Ben de bu dünyada yaşayamadım *** Huzurlu günlere kavuşamadım Yıllardır sevgiyle tanışamadım Dünyanın hâline alışamadım Ben de bu dünyada yaşayamadım *** Huzurlu günlere kavuşamadım Yıllardır sevgiyle tanışamadım Dünyanın hâline alışamadım Ben de bu dünyada yaşayamadım *** Allah sizleri başımızdan eksik etmesin Sağ olun, var olun Sonsuz teşekkürler, sonsuz teşekkürler O güzel alkışlarınıza, fikirlerinize Fikirlerinize tercüman olan bu güzel alkışlarınıza Milyonlarca teşekkürler

Baba ben yıkıcıyım ama Ama kendini bilmez değilim Yaşamak istiyorum sadece Kendi savaşlarım uğrunda Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Işık hızıyla geçen zamanı Yaşamak belki de çok zor Korkuyorum ben geçmişten Korkuyorum gelecekten Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Baba ben yıkıcıyım ama Ama kendini bilmez değilim Yaşamak istiyorum sadece Kendi savaşlarım uğrunda Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum