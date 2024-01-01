Dünya Ne Hale Gelmiş Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Dünya Ne Hale Gelmiş
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Dünya ne hâle gelmiş
Sevgi yalan, dostluk yalan değil mi?
İnsanoğlu çok değişmiş
Sevgi yalan, dostluk yalan değil mi?
***
Yıllarca sevip saydığın
Sözlerine inandığın
Dertlerine katlandığın
Dostlar yalan, sevgi yalan değil mi?
***
Bak gelip geçiyor zaman
Gerçek bir dostun oldu mu?
Bak inleyip duruyorsun
Gelip hâlini sordu mu?
***
Sordu mu arkadaşım?
Ben sorana rastlamadım
Kim bulmuş gerçek bir dost
Ben bulana rastlamadım
Ben bulana rastlamadım
***
Feryadım sanki bir şarkı
Zevkle dinliyor dostlarım değil mi?
Senin neye yandığını
Sanki bilmiyor dostların değil mi?
***
Baksana rengin sararmış
Siyah saçların ağarmış
Gözlerin neden kararmış?
Sana günah, sana yazık değil mi?
***
Bak gelip geçiyor zaman
Gerçek bir dostun oldu mu?
Bak inleyip duruyorsun
Gelip hâlini sordu mu?
***
Sordu mu arkadaşım?
Ben sorana rastlamadım
Kim bulmuş gerçek bir dost
Ben bulana rastlamadım
Ben bulana rastlamadım