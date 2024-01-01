Dünya ne hâle gelmiş Sevgi yalan, dostluk yalan değil mi? İnsanoğlu çok değişmiş Sevgi yalan, dostluk yalan değil mi? *** Yıllarca sevip saydığın Sözlerine inandığın Dertlerine katlandığın Dostlar yalan, sevgi yalan değil mi? *** Bak gelip geçiyor zaman Gerçek bir dostun oldu mu? Bak inleyip duruyorsun Gelip hâlini sordu mu? *** Sordu mu arkadaşım? Ben sorana rastlamadım Kim bulmuş gerçek bir dost Ben bulana rastlamadım Ben bulana rastlamadım *** Feryadım sanki bir şarkı Zevkle dinliyor dostlarım değil mi? Senin neye yandığını Sanki bilmiyor dostların değil mi? *** Baksana rengin sararmış Siyah saçların ağarmış Gözlerin neden kararmış? Sana günah, sana yazık değil mi? *** Bak gelip geçiyor zaman Gerçek bir dostun oldu mu? Bak inleyip duruyorsun Gelip hâlini sordu mu? *** Sordu mu arkadaşım? Ben sorana rastlamadım Kim bulmuş gerçek bir dost Ben bulana rastlamadım Ben bulana rastlamadım