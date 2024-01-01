Susuyorum, susuyorum; konuşmayıp susuyorum Tek tesellim içki benim; içip içip ağlıyorum Tek tesellim içki benim; içip içip ağlıyorum *** Kimlere dert yanayım herkes benim gibi dertli Düşenin dostu olmaz içki ver meyhaneci İçki ver meyhaneci *** Düşenin dostu olmaz içki ver meyhaneci İçki ver meyhaneci *** Beni bu hâle koyan o hayırsız utansın Görsün şu hâlimi de yaptığından utansın Tek dileğim tanrıdan dermansız derde düşüp Benim gibi yanarsın *** Tek dileğim tanrıdan dermansız derde düşüp Benim gibi yanarsın *** Çeke çeke bu dert beni öldürecek biliyorum Allah'ım ne dert böyle senden sabır diliyorum Allah'ım ne dert böyle senden sabır diliyorum *** Öldür diye mi sevdim, sevdimse hata mı ettim? Eğilen baş kesilmez beni nasıl terk ettin? Beni nasıl terk ettin? *** Eğilen baş kesilmez beni nasıl terk ettin? Beni nasıl terk ettin? *** Beni bu hâle koyan o hayırsız utansın Görsün şu hâlimi de yaptığından utansın Tek dileğim tanrıdan dermansız derde düşüp Benim gibi yanarsın *** Tek dileğim tanrıdan dermansız derde düşüp Benim gibi yanarsın