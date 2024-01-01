Düşenin Dostu Olmaz Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Düşenin Dostu Olmaz
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Susuyorum, susuyorum; konuşmayıp susuyorum
Tek tesellim içki benim; içip içip ağlıyorum
Tek tesellim içki benim; içip içip ağlıyorum
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Kimlere dert yanayım herkes benim gibi dertli
Düşenin dostu olmaz içki ver meyhaneci
İçki ver meyhaneci
***
Düşenin dostu olmaz içki ver meyhaneci
İçki ver meyhaneci
***
Beni bu hâle koyan o hayırsız utansın
Görsün şu hâlimi de yaptığından utansın
Tek dileğim tanrıdan dermansız derde düşüp
Benim gibi yanarsın
***
Tek dileğim tanrıdan dermansız derde düşüp
Benim gibi yanarsın
***
Çeke çeke bu dert beni öldürecek biliyorum
Allah'ım ne dert böyle senden sabır diliyorum
Allah'ım ne dert böyle senden sabır diliyorum
***
Öldür diye mi sevdim, sevdimse hata mı ettim?
Eğilen baş kesilmez beni nasıl terk ettin?
Beni nasıl terk ettin?
***
Eğilen baş kesilmez beni nasıl terk ettin?
Beni nasıl terk ettin?
***
Beni bu hâle koyan o hayırsız utansın
Görsün şu hâlimi de yaptığından utansın
Tek dileğim tanrıdan dermansız derde düşüp
Benim gibi yanarsın
***
Tek dileğim tanrıdan dermansız derde düşüp
Benim gibi yanarsın