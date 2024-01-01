Düşman mı Olduk Bir sitem yuzunden darildik diye Hic yoktan kirilip ayrildik diye Bir sitem yuzunden darildik diye Hic yoktan kirilip ayrildik diye *** Uc bes gun arayip sormadik diye Uc bes gun arayip sormadik diye Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk *** Uc bes gun arayip sormadik diye Uc bes gun arayip sormadik diye Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk *** Nazarmi degdi pismanmi oldun Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk *** Nazarmi degdi pismanmi oldun Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk *** Her gece gordugun dusundum hani Biricik sevdigin canindim hani Her gece gordugun dusundum hani Biricik sevdigin canindim hani *** Her zaman basinin taciydim hani Her zaman basinin taciydim hani Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk *** Her zaman basinin taciydim hani Her zaman basinin taciydim hani Ne oldu birtanem dusmanmi olduk Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk *** Nazarmi degdi pismanmi oldun Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk *** Nazarmi degdi pismanmi oldun Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk *** Bir sitem yuzunden darildik diye Hic yoktan kirilip ayrildik diye Uc bes gun arayip sormadik diye Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk *** Her gece gordugun dusundum hani Biricik sevdigin canindim hani Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk

Gel Bana Doğru Gel bana doğru derdimi bilsen Kalbime girsen ah gelebilsen Gün gibi doğsan arasan bulsan Sen benim olsan ah benim olsan *** Gel bana doğru gönlüme sordun Sevinci buldun hayra yordun Bir rüya sanki gerçeği var ki Cana can geldi dertleri kovdun *** Sevmeden sevilmeden bu hayat yaşanmaz ki Kalplerdeki heyecan sebebsiz başlamaz ki Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi Dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi Dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi *** Çekerim derdin dağ gibi olsa Yanarım sevgin ateşten olsa Kederin ahı hep beni bulsa Razıyım öylece gel bana doğru *** Gel bana doğru kalbimi kırma Gönlümü yorma hasretim olma Sen bana yar ol ömrüme nur ol Cennete yol ol ellerin olma *** Gel bana doğru hasretim hasret Anlarsın elbet ümidim sabret Gökyüzü indi yeryüzü kalktı Aşkıma baktı ağladı hayret *** Sevmeden sevilmeden bu hayat yaşanmaz ki Kalplerdeki heyecan sebebsiz başlamaz ki Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi Dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi Dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi *** Çekerim derdin dağ gibi olsa Yanarım sevgin ateşten olsa Kederin ahı hep beni bulsa Razıyım öylece gel bana doğru *** Çekerim derdin dağ gibi olsa Yanarım sevgin ateşten olsa Kederin ahı hep beni bulsa Razıyım öylece gel bana doğru *** Çekerim derdin dağ gibi olsa Yanarım sevgin ateşten olsa Kederin ahı hep beni bulsa Razıyım öylece gel bana doğru *** Çekerim derdin dağ gibi olsa Yanarım sevgin ateşten olsa