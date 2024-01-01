Düştün Gözümden Ne şarkımsın artık, ne de şiirim Ne şarkımsın artık, ne de şiirim Söz oldun sevgilim, düştün dilimden Söz oldun sevgilim, düştün dilimden *** Ne aşkımsın artık, ne de sevgilim Ne aşkımsın artık, ne de sevgilim El oldun sevgilim, düştün gözümden El oldun sevgilim, düştün gözümden *** Düştün gözümden, düştün gözümden El oldun sevgilim, düştün gözümden Düştün gözümden, Allah düştün gözümden El oldun sevgilim, düştün gözümden *** Git artık, ne olur, uzaklaş benden Git artık, ne olur, uzaklaş benden Gel desem de, sakın gelme yanıma Gel desem de, sakın gelme yanıma *** Eğer ki birazcık gururun varsa Eğer ki birazcık gururun varsa Ölünceye kadar çıkma karşıma Ölünceye kadar çıkma karşıma *** Düştün gözümden, düştün gözümden El oldun sevgilim, düştün gözümden Düştün gözümden, Allah düştün gözümden El oldun sevgilim, düştün gözümden *** Düştün gözümden, düştün gözümden El oldun sevgilim, düştün gözümden Düştün gözümden, Allah düştün gözümden El oldun sevgilim, düştün gözümden

Ceza Ona öyle kötü bir ceza ver ki Zalimlere ibret olsun yarabbi Suçunu yüzüne öyle haykır ki Bütün cümle alem duysun yarabbi Suçunu yüzüne öyle haykır ki Bütün cümle alem duysun yarabbi *** Öğrensin suçunu, kötülüğünü Fark etsin ne kadar küçüldüğünü Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü Adalet yerini bulsun yarabbi Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü Adalet yerini bulsun yarabbi Adalet yerini bulsun yarabbi *** Suçuna yakışır bir ceza olsun Gören ibretle baksın yarabbi Şarkı olup dilden dile dolaşsın Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi Şarkı olup dilden dile dolaşsın Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi Öğrensin suçunu, kötülüğünü Fark etsin ne kadar küçüldüğünü Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü Adalet yerini bulsun yarabbi Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü Adalet yerini bulsun yarabbi Adalet yerini bulsun yarabbi

Konuşsana Bir Tanem Konuşsana bir tanem Neden hep susuyorsun Susmak neyi halleder Neden anlatmıyorsun *** Gizleme ne olursun Saklama hislerini Sende bana aşıksın Hem de deliler gibi *** Neden suskun gözlerin Neden mahsun bakıyor Gözlerin gözlerimden Sanki bir şey saklıyor *** Gizleme ne olursun Saklama hislerini Sende bana aşıksın Hem de deliler gibi

Dertler İnsanı Sevgiye muhtaçtım ben bir zamanlar Sevdimde ne oldu anlayamadım İnanamam artık beni sevene Ben bu yüzden oldum dertler insanı *** Sevgiye muhtaçtım ben bir zamanlar Sevdimde ne oldu anlayamadım İnanamam artık beni sevene Ben bu yüzden oldum dertler insanı *** Anam yok, babam yok Yanlızlık korkusu çöktü içime Kimsem yok, yârim yok Yalnızlık korkusu çöktü üstüme *** Anam yok, babam yok Yanlızlık korkusu çöktü içime Kimsem yok, yârim yok Yalnızlık korkusu çöktü üstüme *** Bu kötü yazıyı nasıl sileyim? Tanrım al canımı rahat edeyim Dostu, düşmanımı ben bilemedim Ben bu yüzden oldum dertler insanı *** Bu kötü yazıyı nasıl sileyim? Tanrım al canımı rahat edeyim Dostu, düşmanımı ben bilemedim Ben bu yüzden oldum dertler insanı *** Anam yok, babam yok Yanlızlık korkusu çöktü üstüme Kimsem yok, yârim yok Yalnızlık korkusu çöktü üstüme *** Anam yok, yarim yok Yanlızlık korkusu çöktü üstüme Kimsem yok, yârim yok Yalnızlık korkusu çöktü üstüme