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7/24 Dinle Dertler İnsanı

Dertler İnsanı Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Dertler İnsanı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Dertler İnsanı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dertler İnsanı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Dertler İnsanı

  • Düştün Gözümden

  • Ceza

  • Konuşsana Bir Tanem

  • Dertler İnsanı

  • Dayanamam

  • Onbeş Çeşit Mezemiz

  • Tek Başımayım

  • Yağmur Duası

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