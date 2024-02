Dünyaya baktım da gözlerim doldu Hiçbir şey eksiksiz yaratılmamış Dünyaya baktım da gözlerim doldu Hiçbir şey eksiksiz yaratılmamış *** Sevenin sevdası yarıda kalmış Kimine aşk nedir anlatılmamış *** Kullar var bir ömür yüzü gülmemiş Kullar var mutluluk nedir bilmemiş Kullar var bir ömür yüzü gülmemiş Kullar var mutluluk nedir bilmemiş *** Allahım her derdi onlara vermiş Feleğe zalimler anlatılmamış Feleğe zalimler tanıtılmamış Allahım her derdi onlara vermiş Feleğe zalimler tanıtılmamış Feleğe zalimler tanıtılmamış *** Yedi kat yabancı insanlar gördüm Canımsın kanımsın diyenler gördüm Yedi kat yabancı insanlar gördüm Canımsın kanımsın diyenler gördüm *** Ellerde iyilik dostta kin gördüm Gerçekler yerinde bırakılmamış *** Kullar var bir ömür yüzü gülmemiş Kullar var mutluluk nedir bilmemiş Kullar var bir ömür yüzü gülmemiş Kullar var mutluluk nedir bilmemiş *** Allahım her derdi onlara vermiş Feleğe zalimler tanıtılmamış Feleğe zalimler tanıtılmamış Allahım her derdi onlara vermiş Feleğe zalimler tanıtılmamış Feleğe zalimler tanıtılmamış