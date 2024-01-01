Müslüm Gürses Konseri Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Müslüm Gürses Konseri
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Dünyaya baktım da gözlerim doldu
Hiçbir şey eksiksiz yaratılmamış
Dünyaya baktım da gözlerim doldu
Hiçbir şey eksiksiz yaratılmamış
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Sevenin sevdası yarıda kalmış
Kimine aşk nedir anlatılmamış
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Kullar var bir ömür yüzü gülmemiş
Kullar var mutluluk nedir bilmemiş
Kullar var bir ömür yüzü gülmemiş
Kullar var mutluluk nedir bilmemiş
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Allahım her derdi onlara vermiş
Feleğe zalimler anlatılmamış
Feleğe zalimler tanıtılmamış
Allahım her derdi onlara vermiş
Feleğe zalimler tanıtılmamış
Feleğe zalimler tanıtılmamış
***
Yedi kat yabancı insanlar gördüm
Canımsın kanımsın diyenler gördüm
Yedi kat yabancı insanlar gördüm
Canımsın kanımsın diyenler gördüm
***
Ellerde iyilik dostta kin gördüm
Gerçekler yerinde bırakılmamış
***
Kullar var bir ömür yüzü gülmemiş
Kullar var mutluluk nedir bilmemiş
Kullar var bir ömür yüzü gülmemiş
Kullar var mutluluk nedir bilmemiş
***
Allahım her derdi onlara vermiş
Feleğe zalimler tanıtılmamış
Feleğe zalimler tanıtılmamış
Allahım her derdi onlara vermiş
Feleğe zalimler tanıtılmamış
Feleğe zalimler tanıtılmamış
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Müslüm, Müslüm, Müslüm!
Müslüm, Müslüm, Müslüm!
Müslüm, Müslüm, Müslüm!
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Acılar doluyor benim gönlüme
Ağlıyorum şimdi garip birine
Acılar doluyor benim gönlüme
Ağlıyorum şimdi garip birine
***
Izdırap veriyor yıllar ömrüme
Ben de bu yıllarla yaşayamadım
Izdırap veriyor yıllar ömrüme
Ben de bu yıllarla yaşayamadım
***
Huzurlu günlere kavuşamadım
Yıllardır sevgiyle tanışamadım
Dünyanın hâline alışamadım
Ben de bu dünyada yaşayamadım
***
Huzurlu günlere kavuşamadım
Yıllardır sevgiyle tanışamadım
Dünyanın hâline alışamadım
Ben de bu dünyada yaşayamadım
***
Karanlık doluyor dünya gözüme
Hasretim yıllardır sevda sözüne
Karanlık doluyor dünya gözüme
Hasretim yıllardır sevda sözüne
***
Düşürdüler beni çaresiz derde
Ben de bu dünyada yaşayamadım
Düşürdüler beni çaresiz derde
Ben de bu dünyada yaşayamadım
***
Huzurlu günlere kavuşamadım
Yıllardır sevgiyle tanışamadım
Dünyanın hâline alışamadım
Ben de bu dünyada yaşayamadım
***
Huzurlu günlere kavuşamadım
Yıllardır sevgiyle tanışamadım
Dünyanın hâline alışamadım
Ben de bu dünyada yaşayamadım
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Allah sizleri başımızdan eksik etmesin
Sağ olun, var olun
Sonsuz teşekkürler, sonsuz teşekkürler
O güzel alkışlarınıza, fikirlerinize
Fikirlerinize tercüman olan bu güzel alkışlarınıza
Milyonlarca teşekkürler
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