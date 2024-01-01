Dünyaya baktım da gözlerim doldu Hiçbir şey eksiksiz yaratılmamış Dünyaya baktım da gözlerim doldu Hiçbir şey eksiksiz yaratılmamış *** Sevenin sevdası yarıda kalmış Kimine aşk nedir anlatılmamış *** Kullar var bir ömür yüzü gülmemiş Kullar var mutluluk nedir bilmemiş Kullar var bir ömür yüzü gülmemiş Kullar var mutluluk nedir bilmemiş *** Allahım her derdi onlara vermiş Feleğe zalimler anlatılmamış Feleğe zalimler tanıtılmamış Allahım her derdi onlara vermiş Feleğe zalimler tanıtılmamış Feleğe zalimler tanıtılmamış *** Yedi kat yabancı insanlar gördüm Canımsın kanımsın diyenler gördüm Yedi kat yabancı insanlar gördüm Canımsın kanımsın diyenler gördüm *** Ellerde iyilik dostta kin gördüm Gerçekler yerinde bırakılmamış *** Kullar var bir ömür yüzü gülmemiş Kullar var mutluluk nedir bilmemiş Kullar var bir ömür yüzü gülmemiş Kullar var mutluluk nedir bilmemiş *** Allahım her derdi onlara vermiş Feleğe zalimler tanıtılmamış Feleğe zalimler tanıtılmamış Allahım her derdi onlara vermiş Feleğe zalimler tanıtılmamış Feleğe zalimler tanıtılmamış

Müslüm, Müslüm, Müslüm! Müslüm, Müslüm, Müslüm! Müslüm, Müslüm, Müslüm! *** Acılar doluyor benim gönlüme Ağlıyorum şimdi garip birine Acılar doluyor benim gönlüme Ağlıyorum şimdi garip birine *** Izdırap veriyor yıllar ömrüme Ben de bu yıllarla yaşayamadım Izdırap veriyor yıllar ömrüme Ben de bu yıllarla yaşayamadım *** Huzurlu günlere kavuşamadım Yıllardır sevgiyle tanışamadım Dünyanın hâline alışamadım Ben de bu dünyada yaşayamadım *** Huzurlu günlere kavuşamadım Yıllardır sevgiyle tanışamadım Dünyanın hâline alışamadım Ben de bu dünyada yaşayamadım *** Karanlık doluyor dünya gözüme Hasretim yıllardır sevda sözüne Karanlık doluyor dünya gözüme Hasretim yıllardır sevda sözüne *** Düşürdüler beni çaresiz derde Ben de bu dünyada yaşayamadım Düşürdüler beni çaresiz derde Ben de bu dünyada yaşayamadım *** Huzurlu günlere kavuşamadım Yıllardır sevgiyle tanışamadım Dünyanın hâline alışamadım Ben de bu dünyada yaşayamadım *** Huzurlu günlere kavuşamadım Yıllardır sevgiyle tanışamadım Dünyanın hâline alışamadım Ben de bu dünyada yaşayamadım *** Allah sizleri başımızdan eksik etmesin Sağ olun, var olun Sonsuz teşekkürler, sonsuz teşekkürler O güzel alkışlarınıza, fikirlerinize Fikirlerinize tercüman olan bu güzel alkışlarınıza Milyonlarca teşekkürler