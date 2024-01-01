Efkarlıyım Şarkı Sözleri
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Efkarlıyım dostlar, yalnız bırakın
Yaralı kalbimi ben oyalarım
Derdimle baş başa yalnız kalayım
Bırakın halime, gidin dostlarım
Bırakın halime, gidin dostlarım
***
Halimi anlattım, anlamadınız
Gerçeği söyledim, inanmadınız
Zor günümde bana dost olmadınız
Bırakın halime, gidin dostlarım
Bırakın halime, gidin dostlarım
***
Ben zaten yanmışım, bırak yanayım
Huzur vermez dertler, bırak ağlayım
Ben kendi yaramı kendim sarayım
Bırakın halime, gidin dostlarım
Bırakın halime, gidin dostlarım
***
Halimi anlattım, anlamadınız
Gerçeği söyledim, inanmadınız
Zor günümde bana dost olmadınız
Bırakın halime, gidin dostlarım
Bırakın halime, gidin dostlarım
***
Bırakın
Bırakın halime
Bırakın halime
Gidin dostlarım
Gidin dostlarım
Gidin dostlarım
Bırakın halime, gidin dostlarım
Dostlarım, dostlarım