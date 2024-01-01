Ela Gözlüm Şarkı Sözleri
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Ela gözlüm ben bu elden gidersem
Ela gözlüm ben bu elden gidersem
Zülfü perişan kal menul menul, kal menul menul
Kelam et aklından çıkarma beni
Ağla gözyaşını sil menul menul
Kelam et aklından çıkarma beni
Ağla gözyaşını sil menul menul
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Elvan çiçekleri takma başına
Elvan çiçekleri takma başına
Kudret kalemini çekme kaşına, çekme kaşına
Beni ağlatırsan doyma yaşına
Ağla gözyaşını sil menul menul
Beni ağlatırsan doyma yaşına
Ağla gözyaşını sil menul menul