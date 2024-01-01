Ellerin Dert Görmesin Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Ellerin Dert Görmesin
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Bir gün sana küsersem
Bil ki barışmam artık
Ellerin olsan bile
Sana karışmam artık
Ellerin olsan bile
Sana karışmam artık
***
Dert bir değil, bileyim
Ner'den çıktın karşıma?
Dert bir değil, bileyim
Ner'den çıktın karşıma?
***
Senin yüzünden değişti
Hayatım baştan başa
Senin yüzünden değişti
Hayatım baştan başa
***
Ellerin dert görmesin
Sen de taş attın bana
Senin canın sağ olsun
Yine de dostum sana
***
Bıktırdın şu gönlümü
Sefil, perişan ettin
Mademki sevmiyordun
Evvelce söyleseydin
Mademki sevmiyordun
Evvelce söyleseydin
***
Dert bir değil, bileyim
Ner'den çıktın karşıma?
Dert bir değil, bileyim
Ner'den çıktın karşıma?
***
Senin yüzünden değişti
Hayatım baştan başa
Senin yüzünden değişti
Hayatım baştan başa
***
Ellerin dert görmesin
Sen de taş attın bana
Senin canın sağ olsun
Yine de dostum sana