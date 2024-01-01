Bir gün sana küsersem Bil ki barışmam artık Ellerin olsan bile Sana karışmam artık Ellerin olsan bile Sana karışmam artık *** Dert bir değil, bileyim Ner'den çıktın karşıma? Dert bir değil, bileyim Ner'den çıktın karşıma? *** Senin yüzünden değişti Hayatım baştan başa Senin yüzünden değişti Hayatım baştan başa *** Ellerin dert görmesin Sen de taş attın bana Senin canın sağ olsun Yine de dostum sana *** Bıktırdın şu gönlümü Sefil, perişan ettin Mademki sevmiyordun Evvelce söyleseydin Mademki sevmiyordun Evvelce söyleseydin *** Dert bir değil, bileyim Ner'den çıktın karşıma? Dert bir değil, bileyim Ner'den çıktın karşıma? *** Senin yüzünden değişti Hayatım baştan başa Senin yüzünden değişti Hayatım baştan başa *** Ellerin dert görmesin Sen de taş attın bana Senin canın sağ olsun Yine de dostum sana