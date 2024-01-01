Ellimde Değil Sen bir güneş ben, ben geceyken Sen bir yağmur ben toprakken Elimde değil istememek Sana ben böyle, böyle muhtaçken Seni sevmemek elimde değil Elimde değil, elimde değil Her kahrını çeker kalbim Yalnız sen ol benim derdim Anladımki ben sensiz bir hiçim Seni sevmemek elimde değil Elimde değil, elimde değil *** Elimde değil, elimde değil Seni sevmemek elimde değil Elimde değil, elimde değil Seni sevmemek elimde değil *** Ben bir bedenim, sen nefessin Bana huzuru veren sensin Elimde değil istememek Anlıma yazılan kaderimsin Seni sevmemek elimde değil Elimde değil, elimde değil Her kahrını çeker kalbim Yalnız sen ol benim derdim Anladımki ben sensiz bir hiçim Seni sevmemek elimde değil Elimde değil, elimde değil *** Elimde değil, elimde değil Seni sevmemek elimde değil Elimde değil, elimde değil Seni sevmemek elimde değil

Bir Bilebilsen Gözlerim kapıda kulağım seste Bir gelebilsen ah, bir gelebilsen Bu nasıl bir sevda, bu nasıl bir aşk? Bir bilebilsen ah, bir bilebilsen *** Hasretin bölerken uykularımı Çaresiz gizledim duygularımı Seni kaybetmenin korkularını Bir yenebilsem ah, bir yenebilsem Seni kaybetmenin korkularını Bir yenebilsem ah, bir yenebilsem *** Ömrümün yoluna serildiğini Gözümde yaş olup dizildiğini Çılgınlar misali sevildiğini Bir görebilsen ah, bir görebilsen *** Hasretin bölerken uykularımı Çaresiz gizledim duygularımı Seni kaybetmenin korkularını Bir yenebilsem ah, bir yenebilsem Seni kaybetmenin korkularını Bir yenebilsem ah, bir yenebilsem

Gurbet Geceleri Hasret kokar içlenirsin her şeye Buruk olur geceleri gurbetin Şehir yanar sen sönersin tersine Kara olur geceleri gurbetin Kara olur geceleri gurbetin *** Sen bittikçe hasret uzar içimde Şarkı gibi sevdiklerim dilimde Gençliğimin ilk başlangıç yerinde Hazan olur geceleri gurbetin Hazan olur geceleri gurbetin *** Karlı olur yaban kentin baharı Güneş doğmaz karanlıktır sabahı Gençliğinin en çiçekli baharı Hazan olur geceleri gurbetin Hazan olur geceleri gurbetin *** Sen bittikçe hasret uzar içimde Şarkı gibi sevdiklerim dilimde Gençliğimin ilk başlangıç yerinde Hazan olur geceleri gurbetin Hazan olur geceleri gurbetin