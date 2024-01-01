Yaşıyorken gönlüm seninle mutlu İzin ver kalbime sevenin olsun Gecemle gündüzüm seninle dolu Seviyorum seni haberin olsun *** Gecemle gündüzüm seninle dolu Seviyorum seni haberin olsun *** Gülüşün rengarenk çiçekler gibi Bakışın gül yüzlü bebekler gibi Mecnunlar misali keremler gibi Seviyorum seni haberin olsun *** Mecnunlar misali keremler gibi Seviyorum seni haberin olsun *** Önünde diz çöküp yalvartma beni Deliye çevirme çıldırtma beni Aşkınla bir ömür ağlatma beni Seviyorum seni haberin olsun *** Aşkınla bir ömür ağlatma beni Seviyorum seni haberin olsun *** Gülüşün rengarenk çiçekler gibi Bakışın gül yüzlü bebekler gibi Mecnunlar misali keremler gibi Seviyorum seni haberin olsun *** Mecnunlar misali keremler gibi Seviyorum seni haberin olsun Seviyorum seni haberin olsun Seviyorum seni haberin olsun