Engel Çıktı Aramıza Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Engel Çıktı Aramıza
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Ne güzeldi günlerimiz, ayrılmazdı ellerimiz
Aşkla çarpan kalplerimiz, ayrı düştü,
Gülüm gülüm
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Rüzgar vurdu dalımıza, hasret çıktı falımıza
Ayrılıklar yolumuza, engel çıktı gülüm
Gülüm
***
Sensiz gelen güne küsüm, sensiz doğan
Güneş batsın
Bu dünyada tek gayemsin yalanım yok
Kanım çıksın
***
Rüzgar vurdu dalımıza, hasret çıktı falımıza
Ayrılıklar yolumuza, engel çıktı gülüm
Gülüm
***
Sen bir yerde ben bir yerde aşk gülümüz
Soldu gülüm
Kurduğumuz hayallerde hüsran oldu
Gülüm gülüm
***
Rüzgar vurdu dalımıza hasret çıktı falımıza
Ayrılık var yolumuza, engel çıktı gülüm
Gülüm