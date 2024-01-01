Erzurum Dağları (Uzun Hava) Erzurum Dağları da kar ile boran Aldı içerimi de dert ile verem Sizde bulunmaz mı da, kardaş, bir kurşun kalem? Yaza'm arzuhâlimi de yâre göndere'm *** Ah beni, beni, beni, beni, beni, beni, belalım beni Ah beni, beni, beni, beni, belalım beni Ah, çıkayım dağlara da, kardaş, kurt yesin beni Ah, satarım bu canı da, kardaş, alırım seni *** Dört yanımı gurbet sarmış tel ilen Yaslı yaslı bayram yaptım el ilen Yaralarım göz göz oldu, aman aman Aman, yeniden *** Ah beni, beni, beni, beni, beni, beni, belalım beni Ah beni, beni, beni, beni, belalım beni Ah beni, beni, beni, beni, belalım beni Ah, satarım bu canı da alırım seni Ah, çıkayım dağlara da, kardaş, kurt yesin beni

Bir Gün Yalnız Kalırsan Bir gün yalnız kalırsan Beni hayal et gelirim Üzüldüğün zamanlar Sana teselli veririm *** Bir gün yalnız kalırsan Beni hayal et gelirim Üzüldüğün zamanlar Sana teselli veririm *** Düşün yeter bir kere Gülmek isetemesen bile Dertleri bana yolla Mutluluk olmaz ki sonra *** Düşün yeter bir kere Gülmek isetemesen bile Dertleri bana yolla Mutluluk olmaz ki sonra *** Anlamadın hiç beni Sana olan sevgimi Açtım bütün kalbimi Yeter ki sen iste beni *** Anlamadın hiç beni Sana olan sevgimi Açtım bütün kalbimi Yeter ki sen iste beni *** Düşün yeter bir kere Gülmek isetemesen bile Dertleri bana yolla Mutluluk olmaz ki sonra *** Düşün yeter bir kere Gülmek isetemesen bile Dertleri bana yolla Mutluluk olmaz ki sonra

Hasret Şarkısı Bir hasret şarkısı kaldı dilimde Resmimiz sarardı soldu elimde Ne yaptım da gittin dertli günümde Ne yaptım da gittin dertli günümde Dön artık ne olur hasretim sana Dön artık ne olur hasretim sana *** Hasret dolu günler bitmek bilmiyor Hayalin aklımdan gitmek bilmiyor Gözümdeki yaşlar dinmek bilmiyor Dön artık ne olur hasretim sana *** Hasret dolu günler bitmek bilmiyor Hayalin aklımdan gitmek bilmiyor Gözümdeki yaşlar dinmek bilmiyor Dön artık ne olur hasretim sana *** Her günüm dert dolu, her günüm keder İnan ki hasretin ölmekten beter Daha çok bekletme bu kadar yeter Daha çok bekletme bu kadar yeter Dön artık ne olur hasretim sana Dön artık ne olur hasretim sana *** Hasret dolu günler bitmek bilmiyor Hayalin aklımdan gitmek bilmiyor Gözümdeki yaşlar dinmek bilmiyor Dön artık ne olur hasretim sana *** Hasret dolu günler bitmek bilmiyor Hayalin aklımdan gitmek bilmiyor Gözümdeki yaşlar dinmek bilmiyor Dön artık ne olur hasretim sana Dön artık ne olur hasretim sana Dön artık ne olur hasretim sana

İkimize Ağlarım Hayalin gözüme bir perde oldu Ne yaptımsa seni unutamadım Dostlarım hep sordu, "Ner'de o?" diye Ayrıldığımızı anlatamadım *** Hayalin gözümde bir perde oldu Ne yaptımsa seni unutamadım Dostlarım hep sordu, "Ner'de o?" diye Ayrıldığımızı anlatamadım *** Şimdi suya hasret çöller gibiyiz Ayrı dünyalarda eller gibiyiz Bir zalim gururun son eseriyiz Hem sana hem bana yanar, ağlarım *** Şimdi suya hasret çöller gibiyiz Ayrı dünyalarda eller gibiyiz Bir zalim gururun son eseriyiz Hem sana hem bana yanar, ağlarım Hem sana hem bana yanar, ağlarım *** Ne oldu ayrıldık, el aldı seni? Ne oldu perişan bıraktın beni? Hem beni mahvettin hem de kendini Sen de gönlünce bir yâr bulamadın *** Ne oldu ayrıldık, el aldı seni? Ne oldu perişan bıraktın beni? Hem beni mahvettin hem de kendini Sen de gönlünce bir yâr bulamadın *** Şimdi suya hasret çöller gibiyiz Ayrı dünyalarda eller gibiyiz Bir zalim gururun son eseriyiz Hem sana hem bana yanar, ağlarım *** Şimdi suya hasret çöller gibiyiz Ayrı dünyalarda eller gibiyiz Bir zalim gururun son eseriyiz Hem sana hem bana yanar, ağlarım Hem sana hem bana yanar, ağlarım

Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber Ahu gözlerini sevdiğim dilber Sana bir lafım var diyemiyorum *** Bilmem deli miyim Mecnun gezerim Sırrımı ellere diyemiyorum Sırrımı ellere diyemiyorum *** Bilmem deli miyim Mecnun gezerim Sırrımı ellere diyemiyorum Sırrımı ellere diyemiyorum *** Helal olsun al yanaktan aldığım El uzatıp gonca gülünü derdiğim *** İnce belini, tatlı dilini sevdiğim Kırılsın kollarım saramıyorum Kırılsın kollarım saramıyorum *** İnce belini, tatlı dilini sevdiğim Kırılsın kollarım saramıyorum Kırılsın kollarım saramıyorum *** Al yanaktan aldıklarım azıktır Tarama zülfünü gönlüm bozuktur *** Öksüzem garibem bana yazıktır Destursuz yanına varamıyorum Destursuz yanına varamıyorum *** Öksüzem garibem bana yazıktır Destursuz yanına varamıyorum Destursuz yanına varamıyorum