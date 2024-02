Bir içten bakışına delice tutulmuşum Esrarlı gözlerine gönülden vurulmuşum *** Zaman geçmek bilmiyor, seni görmediğim an Dünyam cennet oluyor benim olduğun zaman *** Sevgini, yıllar boyunca yaşayacağım inan Aşkını, ömür boyunca saklayacağım inan *** Aşkımın hatırası, istiyorum bitmesin Aşkımın hatırası, istiyorum bitmesin Ömrümün o gecesi hayalimden gitmesin Hayalimden gitmesin, hayalimden gitmesin *** Sıcak bir bakışına neler vermezdim ki ben Mutluluğun önünde dize gelmedim mi ben *** Aşkı hemde neşeyi tattırmıştın sen bana Mutsuz bir insandım ben mutluluk verdin bana *** Zaman, geçmek bilmiyor seni görmediğim an Dünyam, cennet oluyor benim olduğun zaman *** Aşkımın hatırası, istiyorum bitmesin Aşkımın hatırası, istiyorum bitmesin Ömrümün o gecesi hayalimden gitmesin Hayalimden gitmesin, hayalimden gitmesin

Ben gönül rüzgarına kapılmış bir garibim Kırılmış dal sürüklenen yaprak gibiyim Bitmeyen dertlerime birde sen eklenince Sabah akşam içen o ayyaş gibiyim *** Her savruluş sonunda bir durağım olsa da Yine peşinde görül sonu ölüm olsa da Her savruluş sonunda bir durağım olsa da Yine peşinde gönül sonu ölüm olsa da Bitmezse ızdırabım bitmezse bu meçhul yol Sen ben de bir mabetsin el de ne olursan ol Sen ben de bir mabetsin el de ne olursan ol *** İçiyorum aşkına ben sabah akşam bıkmadan Taşıyorum sevgini hiç usanmadan Bahtıma şans güneşi doğmasa da ne çıkar Beni yalnız aşkımın hasreti yakar *** Her savruluş sonunda bir durağım olsa da Yine peşinde gönül sonu ölüm olsa da Her savruluş sonunda bir durağım olsa da Yine peşinde görül sonu ölüm olsa da Bitmezse ızdırabım bitmezse bu meçhul yol Sen ben de bir mabetsin el de ne olursan ol Sen ben de bir mabetsin el de kim olursan ol Sen ben de bir mabetsin el de kim olursan ol