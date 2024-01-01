Evel Allah Akıttın gözümden yaşı Eritir dağları taşı Akıttın gözümden yaşı Eritir dağları taşı *** Alidir imanlar başı Alidir imanlar başı Allah, Allah, Allah İmanım amentu billah *** Allah, Allah, Allah, Allah Allah, Allah, Allah, Allah İmanım amentu billah Dönemem estağfurullah *** Davut Sulari canlar canı Mevlana Mahmut hayranı Davut Sulari canlar canı Mevlana Mahmut hayranı *** Pirimiz Veysel Karani Pirimiz Veysel Karani Allah, Allah, Allah İmanım amentu billah *** Allah, Allah, Allah, Allah Allah, Allah, Allah, Allah Dönemem estağfurullah İmanım amentu billah *** Bu dünyayı kuran usta Elbet bir gün yıkacaktır Ben gidersem bu ellerden Kim yerimi tutacaktır sevgilim aman, sevgilim *** Allah, Allah, Allah, Allah Allah, Allah, Allah, Allah İmanım amentu billah Dönemem estağfurullah

Hatıralar Bazen sisli yola benzer Bazen kırık dala benzer Bazen sisli yola benzer Bazen kırık dala benzer *** Yeşillere ala benzer Hatıralar hatıralar Yeşillere ala benzer Hatıralar hatıralar *** Dalar gideriz hüzünle Anıların özlemiyle Dalar gideriz hüzünle Anıların özlemiyle *** Alır gider beni böyle Hatıralar hatıralar Alır gider beni böyle Hatıralar hatıralar *** Coşkun akan sular gibi Akar durur hatıralar Coşkun akan sular gibi Akar durur hatıralar *** Ne sorar ne bir şey söyler Bakar durur hatıralar Ne sorar ne bir şey söyler Bakar durur hatıralar *** Dalar gideriz hüzünle Anıların özlemiyle Dalar gideriz hüzünle Anıların özlemiyle *** Alır gider beni böyle Hatıralar hatıralar Alır gider beni böyle Hatıralar hatıralar

Gazla Şoför Bolu dağı yokuştur manzarası pek hoştur Bolu dağı yokuştur manzarası pek hoştur Şöför kölen olayım beni yare kavuştur Şöför kölen olayım beni yare kavuştur *** Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla 80, 90 yol alma kilometreyi düzle 80, 90 yol alma kilometreyi düzle *** Müşterimiz az olsun, az olmazsa kız olsun Müşterimiz al olsun, az olmazsa kız olsun Ankara'dan gaza bas Bolu dağı düz olsun Adana'dan gaza bas Bolu dağı düz olsun *** Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla 80, 90 yol alma kilometreyi düzle 80, 90 yol alma kilometreyi düzle *** Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla 80, 90 yol alma kilometreyi düzle 80, 90 yol alma kilometreyi düzle