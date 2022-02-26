Evvela Hüdayı Tanımasa İdim Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Evvela Hüdayı Tanımasa İdim
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Evvela Hüda'yı tanımasa idim
Vallahi, güzel, sen benim Allah'ım olurdun
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Kucak açmış Akdeniz'de candaşım
Yola düşmüş ta doğudan Dadaş'ım
Karadeniz gibi dalgalanmış kardaşım
İsyan etmiş bu acıya soydaşım
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Gamlı gamsız cümle âlem zevküsefada
Gamlı gamsız cümle âlem zevküsefada
Bir ben miyim mahzun olan, ya Rabbi, ah ya Rabbi?
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Gamlı gamsız cümle âlem zevküsefada
Bir ben miyim mahzun olan, ya Rabbi, ya Rabbi?
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Ya Rabb, ya Rabbi
Ya Rabbi, ya Rabbi