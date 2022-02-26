Evvela Hüda'yı tanımasa idim Vallahi, güzel, sen benim Allah'ım olurdun *** Kucak açmış Akdeniz'de candaşım Yola düşmüş ta doğudan Dadaş'ım Karadeniz gibi dalgalanmış kardaşım İsyan etmiş bu acıya soydaşım *** Gamlı gamsız cümle âlem zevküsefada Gamlı gamsız cümle âlem zevküsefada Bir ben miyim mahzun olan, ya Rabbi, ah ya Rabbi? *** Gamlı gamsız cümle âlem zevküsefada Bir ben miyim mahzun olan, ya Rabbi, ya Rabbi? *** Ya Rabb, ya Rabbi Ya Rabbi, ya Rabbi