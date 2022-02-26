Nerelerdesin Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Nerelerdesin
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Bu hayat kısa, değer mi yasa; ellere uyma sen
Sevmeyen pişman sevene düşman, her söze uyma sen
Tuzağa düşme, aklını kullan; şeytana uyma sen
***
Birine baksan, aklını taksan, ne dese haklı eyvallah
Gönlümde saklı, herkesten farklı, ne dese haklı eyvallah
***
Anam da sensin, babam da sensin
Canım da sensin eyvallah
***
Sazım da sensin, sözüm de sensin
Özüm de sensin eyvallah
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Aşkından içtim, kendimden geçtim
Derdine düştüm, eyvallah
Gel bana yar ol, ömrüme var ol
Gözüme nur ol eyvallah
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Aklımı aldın, fikrimi çaldın; kayboldum sen de ben
Kıskançlık etme, bırakıp gitme; yuvamı yıkma sen
Tuzağa düşme, aklını kullan; şeytana uyma sen
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Varlığına öyle alışmışım ki
Sana sarılmadan uyuyamam ben
Eğer kaybedersen bir tanem seni
Ölürüm o zaman yaşayamam ben.
***
Sen verdin aşkıma yaşatan kanı
Senmişsin hayatın en güzel yanı
Zamansız vurursa ayrılık çanı
Ölürüm o zaman yaşayamam ben.
***
Ellerin ellerimi tutmazsa eğer
Gözlerin gözlerime bakmazsa eğer
Yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer
Ölürüm o zaman yaşayamam ben.
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Sen verdin aşkıma yaşatan kanı
Senmişsin hayatın en güzel yanı
Zamansız vurursa ayrılık çanı
Ölürüm o zaman yaşayamam ben.
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