Bu hayat kısa, değer mi yasa; ellere uyma sen Sevmeyen pişman sevene düşman, her söze uyma sen Tuzağa düşme, aklını kullan; şeytana uyma sen *** Birine baksan, aklını taksan, ne dese haklı eyvallah Gönlümde saklı, herkesten farklı, ne dese haklı eyvallah *** Anam da sensin, babam da sensin Canım da sensin eyvallah *** Sazım da sensin, sözüm de sensin Özüm de sensin eyvallah *** Aşkından içtim, kendimden geçtim Derdine düştüm, eyvallah Gel bana yar ol, ömrüme var ol Gözüme nur ol eyvallah *** Aklımı aldın, fikrimi çaldın; kayboldum sen de ben Kıskançlık etme, bırakıp gitme; yuvamı yıkma sen Tuzağa düşme, aklını kullan; şeytana uyma sen

Varlığına öyle alışmışım ki Sana sarılmadan uyuyamam ben Eğer kaybedersen bir tanem seni Ölürüm o zaman yaşayamam ben. *** Sen verdin aşkıma yaşatan kanı Senmişsin hayatın en güzel yanı Zamansız vurursa ayrılık çanı Ölürüm o zaman yaşayamam ben. *** Ellerin ellerimi tutmazsa eğer Gözlerin gözlerime bakmazsa eğer Yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer Ölürüm o zaman yaşayamam ben. *** Sen verdin aşkıma yaşatan kanı Senmişsin hayatın en güzel yanı Zamansız vurursa ayrılık çanı Ölürüm o zaman yaşayamam ben.