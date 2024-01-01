Faydası Yok Bu dünyada çekecek derdim varmış Tanrım benim anlıma böyle yazmış Bu dünyada çekecek derdim varmış Tanrım benim anlıma böyle yazmış *** Sonumuz sevgilim ayrılmakmış Boş yere ağlamanın faydası yok Sonumuz sevgilim ayrılmakmış Boş yere ağlamanın faydası yok *** İsterdim ki ömrüm seninle geçsin Bu tatlı rüya sürsün bitmesin Sonu hüsranmış bu beraberliğin Boş yere ağlamanın faydası yok *** Sonumuz sevgilim ayrılmakmış Boş yere ağlamanın faydası yok Sonumuz sevgilim ayrılmakmış Boş yere ağlamanın faydası yok *** Sonumuz sevgilim ayrılmakmış Boş yere

Güle Güle Git(Eski) Gitmeyi istersen gitme der miyim Terkedip gideni ben istermiyim Aşkım için gururumu terkeder miyim Yolun açık olsun güle güle git *** Git, git, güle güle git Git, git, güle güle git *** Hasretten yansam da Acıyla dolsam da Yaşayamasam da güle güle git *** Hasretten yansam da Acıyla dolsam da Yaşayamasam da güle güle git *** Git, git, güle güle git Git, git, güle güle git *** Senin yerini başkası alır Beni arasanda elin boş kalır Sen sevmedikten sonra seni kim tanır Yolun açık olsun güle güle git *** Git, git, güle güle git Git, git, güle güle git *** Hasretten yansam da Acıyla dolsam da Yaşayamasam da güle güle git *** Hasretten yansam da Acıyla dolsam da Yaşayamasam da güle güle git *** Git, git, güle güle git Git, git, güle güle git

Değişmem Seni Verdiğin bir damla sevgiye karşı Canımı istesen kıramam seni Başka aşk başka yar haramdır bana Ölürüm yinede bırakmam seni Başka aşk başka yar haramdır bana Ölürüm yinede bırakmam seni *** Gönlüme kurulmuş cehennem olsan Yanarım yıllarca terketmem seni Yıksan şu dünyamı yerle bir etsen En güzel cennete değişmem seni Yıksan şu dünyamı yerle bir etsen En güzel cennete değişmem seni *** Sen zalim olsanda severim yine Çekerim zulmünü binlerce sene Aşkınla ömrümü kahretsen bile İçimden koparıp atamam seni Aşkınla ömrümü kahretsen bile İçimden koparıp atamam seni *** Gönlüme kurulmuş cehennem olsan Yanarım yıllarca terketmem seni Yıksan şu dünyamı yerle bir etsen En güzel cennete değişmem seni Yıksan şu dünyamı yerle bir etsen En güzel cennete değişmem seni

Bitmez Bitmez, bitmez dertlerim sen yoksan eğer Gülmez, gülmez gözlerim sevmezsen eğer Sev artık gönlümü, bitir bu zulmünü Aşk dolu yüreğim, gel, paylaş sevgilim *** Sensizlik bağrımda yanan bir kor gibi Yandıkça öldürür, kahreder beni Uğrunda ne yapsam hor görme sen beni Çok büyük hata mı sevdiysem seni? *** Sevmez, sevmez bu kadar hiç kimse seni Çekmez, çekmez kahrını hiç benim gibi Dertlerin dertlerim, sevincin sevincim Bir tatlı sözüne canımı veririm *** Sensizlik bağrımda yanan bir kor gibi Yandıkça öldürür, kahreder beni Uğrunda ne yapsam hor görme sen beni Çok büyük hata mı sevdiysem seni?

Bu İnsanlar Gülmek yasak değil hep ağlattılar Dert verdiler derman aratmadılar Gülmek yasak değil hep ağlattılar Dert verdiler derman aratmadılar Ne yaptımsa beni, anlamadılar Ne vicdansız Yarabbi şu insanlar, şu insanlar Ne vicdansız Yarabbi şu insanlar Ne vicdansız Yarabbi şu insanlar *** İnsafları yok sığınayım desem Vicdanları yok sızlatayım desem Şaşırdım ne yapsam nasıl etsem Sen büyüksün Yarabbi bir yol göstersen, bir yol göstersen Şu insafız kullara bir yol göstersen Şu insafız kullara bir yol göstersen *** Sevmek yasak değil düşman ettiler Beni yaşamaya pişman ettiler Sevmek yasak değil düşman ettiler Beni yaşamaya pişman ettiler Güzel gençliğimi harap ettiler Ne vicdansız Yarabbi şu insanlar, şu insanlar Ne vicdansız Yarabbi bu insanlar Ne vicdansız Yarabbi şu insanlar *** İnsafları yok sığınayım desem Vicdanları yok sızlatayım desem Şaşırdım ne yapsam nasıl etsem Sen büyüksün Yarabbi bir yol göstersen, bir yol göstersen Şu insafız kullara bir yol göstersen Şu insafız kullara bir yol göstersen Şu insafız kullara bir yol göstersen

Acılı Sevda Ne sen mutlu oldun, ne de ben oldum İşte hem sen soldun hem de ben soldum Bu ayrılıkta söyle ne buldun, ne buldun Aşkımızın sonu acılı sevda (Bu sevdanın adı acılı sevda) *** Gel de bitsin bu hasret Hasret çekilmeyen dert Böyle yaşanmaz elbet Götür beni beni mutluluklara götür beni *** Ağlarım, ağlarım hatıralara Ağlarım, ağlarım yaşananlara Ağlarım, ağlarım hatıralara Ağlarım, ağlarım yaşananlara *** Bu sevdanın sonu acılı sevda Bu sevdanın adı acılı sevda *** Ne sen bırakırsın ne de ben seni Görmemiştir kimse böyle seveni Bu hasret niye söyle sevgilim, sevgilim *** Bu sevdanın adı acılı sevda Bu sevdanın adı acılı sevda *** Gel de bitsin bu hasret Hasret çekilmeyen dert Böyle yaşanmaz elbet Götür beni beni mutluluklara götür beni *** Ağlarım, ağlarım hatıralara Ağlarım, ağlarım yaşananlara Ağlarım, ağlarım hatıralara Ağlarım, ağlarım yaşananlara *** Bu sevdanın sonu acılı sevda Bu sevdanın sonu acılı sevda