Felek Bile Ağladı Uzun, uzun gemilere bindiler (bindiler) Uzak, uzak diyarlara gittiler (gittiler) Ne söyledi ne de veda ettiler (ettiler) Böylesi bir ayrılık hiç olmadı Baktı, baktı felek bile ağladı *** Yaprak, dalı sararmadan terk etti Söndü güneş ışığını yok etti Gitti giden bizleri de tüketti Böylesi bir ayrılık hiç olmadı Baktı, baktı felek bile ağladı *** Ne güzeldi yaşıyorduk beraber (beraber) Bazen neşe bazen olsa da keder (keder) Gelmez artık ne bir selam ne haber (ne haber) Böylesi bir ayrılık hiç olmadı Baktı, baktı felek bile ağladı *** Yaprak, dalı sararmadan terk etti Söndü güneş ışığını yok etti Gitti giden bizleri de tüketti Böylesi bir ayrılık hiç olmadı Baktı, baktı felek bile ağladı *** Böylesi bir ayrılık hiç olmadı Baktı, baktı felek bile ağladı

Avuntu Umutlarım çölde bir nehir Sevdam gökteki yıldız Gözyaşlarım bir deniz olsa Bekleyeceğim *** Çölde bir nehir gibi Parlayan yıldız gibi Engin denizler gibi Özleyeceğim *** Suya hasret çöl Yıldızsız gece Yorgun kara bir deniz Benim, benim istekli Hasret bir beni *** Gelecek karanlık gölgelerini Bize doğru uzatmakta Umutlarım bir türküyle avunur belki *** (Ötme bülbül, ötme bülbül) (Ötme bülbül, ötme bülbül) (Derdi derde katma, bülbül) (Benim derdim bana yeter) (Bir dert de sen katma, bülbül) *** Bilirim, aşıksın güle (Bilirim, aşıksın güle) Bilirim, aşıksın güle Gülün halin' ya kim bile? Bizim bahçedeki güle El altı dolaşma, bülbül *** Ötme bülbül Ötme bülbül *** Ötme bülbül, ötme bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Derdi derde katma, bülbül Benim derdim bana yeter Bir dert de sen katma, bülbül *** Bülbüllerin aslı mısın? (Bülbüllerin aslı mısın?) Bülbüllerin aslı mısın? Kafeslerde besli misin? Benim kadar yaslı mısın? El altı dolaşma, bülbül *** Ötme bülbül Ötme bülbül *** Ötme bülbül, ötme bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Derdi derde katma, bülbül Benim derdim bana yeter Bir dert de sen katma, bülbül

Gönül Dağı Gönül dağı yağmur yağmur, boran olunca Akar can özümde sel gizli gizli Bir tenhada can cananı bulunca Sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar Dil gizli gizli, dil gizli gizli Sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar Dil gizli gizli, dil gizli gizli *** Dost elinden gel olmazsa varılmaz Rızasız bahçanın gülü derilmez Kalpten kalbe bir yol vardır bilinmez Gönülden gönüle yar oy yar oy yar oy yar oy yar Gel gizli gizli, gel gizli gizli Gönülden gönüle yar oy yar oy yar oy yar oy yar Gel gizli gizli, gel gizli gizli