Fincanın Etrafı Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Fincanın Etrafı
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Fincanın etrafı yeşil aman aman
At kolun, kolların boynumdan aşır.
İçmişem dilim dolaşır aman aman
Sarhoşam dilim dolaşır aman aman.
***
Aman kız, canım kız, öldürdün beni
El ettin, göz ettin, kandırdın beni.
***
Fincanın etrafı sarı aman aman
Ağlarım, sızlarım ben zarı zarı.
Elimden aldılar yari aman aman.
***
Aman kız, canım kız, öldürdün beni
El ettin, göz ettin, kandırdın beni.