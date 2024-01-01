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7/24 Dinle Garipler

Garipler Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Garipler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Garipler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Garipler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Garipler

  • Garipler

  • Düşmanlara Ne Gerek Var

  • Sensiz Olmuyor

  • Karşılıksız Aşk

  • Bir Dediğini İki Etmedim

  • Gitme Diyemem

  • Yürek Dayanmaz

  • Gülom

  • Mavi Yelek

  • Hancı

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