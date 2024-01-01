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7/24 Dinle Berivanım

Berivanım Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Berivanım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Berivanım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Berivanım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Berivanım

  • Gazla Şoför

  • Anadolum

  • Al Gonca Gül Deremedim

  • Bana Sevgi Diye

  • Berivanım

  • Bu Ne Güzel Bir Düğün

  • Bu Zalım Gurbet

  • Dağlar Duman Olmadan Gel

  • Dost Kapısi

  • Gel Yetiş

  • Kör Olasi Bahtım

  • Sarı Yazma Yakismaz Mi (Uzun Hava)

  • Yalan Dünyadan

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