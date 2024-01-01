Talihsizler Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Talihsizler
-
Gece demem gündüz demem
Ne bulursam içerim ben
***
Gece demem gündüz demem
Ne bulursam içerim ben
***
Elimde değil ki benim
Elimde değil ki benim
Elimde değil ki benim
Elimde değil ki benim
Atamadım içerimden
Atamadım içerimden
***
Artık senin içtiğini içmeyeceğim
Senin geçtiğin yollardan geçmeyeceğim
Kendin gittin kendin düştün kendin yalvardın
Bu yarayı yeniden yeniden deştin
***
Artık senin içtiğini içmeyeceğim
Senin gittiğin yollardan gitmeyeceğim
Kendin gittin kendin düştün kendin yalvardın
Bu yarayı yeniden yeniden deştin
Yapamayacağım seyi
Ne olur isteme benden
***
Yapamayacağım seyi
Ne olur isteme benden
***
Bir kırık sazım kaldı
Bir kırık sazım kaldı
Bir kırık sazım kaldı
Bir kırık sazım kaldı
Onu da alma elimden
Onu da alma elimden
***
Artık senin içtiğini içmeyeceğim
Senin gittiğin yollardan gitmeyeceğim
Kendin gittin kendin düştün kendin yalvardın
Bu yarayı yeniden yeniden deştin
***
Artık senin içtiğini içmeyeceğim
Senin gittiğin yollardan gitmeyeceğim
Kendin gittin kendin düştün kendin yalvardın
Bu yarayı yeniden yeniden deştin
Bu yarayı yeniden yeniden deştin
-
-
Ya Rabbim sabır, ya Rabbim sabır
Bir vefasız gönlümü doldurdu kahır
Yalnızlık zulüm, sensizlik ölüm
Çaresizlik büküyor boynumu benim
***
Zaman böyle geldi, geçti
Sevenler hep sevda içti
Aşıkların kaderi bu
Ayrılıklar bizi seçti
Sevenlerin kaderi bu
Ayrılıklar bizi seçti
***
Aşk yüzünden, aşk yüzünden
Her gün öldüm, öldüm, dirildim
Vallahi doğru, gözüm kör olsun
Evvelce böyle değildim
***
Sana olan bir saygım var hâlâ
Seninle bunca yıl tükettik
Sana olan bir saygım var hâlâ
Seninle bunca yıl tükettik
***
Ayrı da olsak yine de dostuz
Biz bu günlere beraber geldik
***
Zaman böyle geldi, geçti
Sevenler hep sevda içti
Aşıkların kaderi bu
Ayrılıklar bizi seçti
Sevenlerin kaderi bu
Ayrılıklar bizi seçti
***
Aşk yüzünden, aşk yüzünden
Her gün öldüm, öldüm, dirildim
Vallahi doğru, gözüm kör olsun
Evvelce böyle değildim
***
Aşk yüzünden, aşk yüzünden
Her gün öldüm, öldüm, dirildim
Vallahi doğru, gözüm kör olsun
Evvelce böyle değildim
-
Geleni geçeni yakıyor bu güzel
Ateşli ateşli bakıyor bu güzel
Bir kere göreni, yanılıp seveni
Ateşten ateşe atıyor bu güzel
Bir kere göreni, yanılıp seveni
Ateşten ateşe atıyor bu güzel
***
Ateşli, ateşli hâlleri eritti beni
Ateşli, ateşli gözleri kör etti beni
Ateşli, ateşli hâllere düşürdü beni
Ah, ateşli
***
Bir alev ırmağı akıyor bu güzel
Yanmamış canları yakıyor bu güzel
Gözleri bir alev sözleri bir şeker
Dil döker, kandırır insanı bu güzel
Gözleri bir alev, sözleri bir şeker
Dil döker kandırır insanı bu güzel
***
Ateşli, ateşli hâlleri eritti beni
Ateşli, ateşli gözleri kör etti beni
Ateşli, ateşli hâllere düşürdü beni
Ah, ateşli
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Adana'ya kar yağmış
Adana'ya kar yağmış
Kar altında gül kalmış le
Kar altında gül kalmış
Kar altında gül kalmış le
Kar altında gül kalmış
***
Verin benim yarimi
Verin benim yarimi
Urfalım evde kalmış le
Anteplim evde kalmış
Urfalım evde kalmış le
Anteplim evde kalmış
***
Oy nedim, nedim, nedim
Meyvasiz bağı nedim
Verin benim yarimi lo
Elinden tutum gidim
Verin benim yarimi lo
Elinden tutum gidim
***
Evler göçtü narlığa
Evler göçtü narlığa
Güvenmeyin varlığa lo
Güvenmeyin varlığa
Güvenmeyin varlığa lo
Güvenmeyin varlığa
***
Gün ola harman ola
Gün ola devran döne
Başığız düşer darlığa lo
Başığız düşer darlığa
Başığız düşer darlığa lo
Başığız düşer darlığa
***
Oy nedim, nedim, nedim
Meyvasiz bağı nedim
Verin benim yarimi lo
Elinden tutum gidim
Verin benim yarimi lo
Elinden tutup gidim