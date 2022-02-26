Geceler Şarkı Sözleri
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Hüzün kokar, hasret kokar her yanım
Hicran olur yüreğime geceler
Yağar gökten ince ince bir sızı
Yağmur olur gözlerime geceler
Yağar gökten ince ince bir sızı
Yağmur olur gözlerime geceler
***
Gelir çöker yalnızlıklar
Dört yanımda taş duvarlar
Zindanım olur geceler
Kurşun gibi bu gönlüme
Tef çaldırır dertlerime
Düşmanım olur geceler
Gelir çöker yalnızlıklar
Dört yanımda taş duvarlar
Zindanım olur geceler
Kurşun gibi bu gönlüme
Tef çaldırır dertlerime
Düşmanım olur geceler
***
Uzaklardan sanki yarim seslenir
Garip gönlüm biraz daha hislenir
Gözyaşlarım karanlığa gizlenir
Hem dert olur dertlerime geceler
Gözyaşlarım karanlığa gizlenir
Hem dert olur dertlerime geceler
***
Gelir çöker yalnızlıklar
Dört yanımda taş duvarlar
Zindanım olur geceler
Kurşun gibi bu gönlüme
Tef çaldırır dertlerime
Düşmanım olur geceler
Gelir çöker yalnızlıklar
Dört yanımda taş duvarlar
Zindanım olur geceler
Kurşun gibi bu gönlüme
Tef çaldırır dertlerime
Düşmanım olur geceler
Gelir çöker yalnızlıklar
Dört yanımda taş duvarlar
Zindanım olur geceler
Kurşun gibi bu gönlüme
Tef çaldırır dertlerime
Düşmanım olur geceler...