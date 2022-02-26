Hüzün kokar, hasret kokar her yanım Hicran olur yüreğime geceler Yağar gökten ince ince bir sızı Yağmur olur gözlerime geceler Yağar gökten ince ince bir sızı Yağmur olur gözlerime geceler *** Gelir çöker yalnızlıklar Dört yanımda taş duvarlar Zindanım olur geceler Kurşun gibi bu gönlüme Tef çaldırır dertlerime Düşmanım olur geceler Gelir çöker yalnızlıklar Dört yanımda taş duvarlar Zindanım olur geceler Kurşun gibi bu gönlüme Tef çaldırır dertlerime Düşmanım olur geceler *** Uzaklardan sanki yarim seslenir Garip gönlüm biraz daha hislenir Gözyaşlarım karanlığa gizlenir Hem dert olur dertlerime geceler Gözyaşlarım karanlığa gizlenir Hem dert olur dertlerime geceler *** Gelir çöker yalnızlıklar Dört yanımda taş duvarlar Zindanım olur geceler Kurşun gibi bu gönlüme Tef çaldırır dertlerime Düşmanım olur geceler Gelir çöker yalnızlıklar Dört yanımda taş duvarlar Zindanım olur geceler Kurşun gibi bu gönlüme Tef çaldırır dertlerime Düşmanım olur geceler Gelir çöker yalnızlıklar Dört yanımda taş duvarlar Zindanım olur geceler Kurşun gibi bu gönlüme Tef çaldırır dertlerime Düşmanım olur geceler...