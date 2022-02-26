Gel Bana Doğru Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Gel Bana Doğru
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Gel bana doğru derdimi bilsen
Kalbime girsen ah gelebilsen
Gün gibi doğsan, arasan bulsan
Sen benim olsan Ah benim olsan
***
Gel bana doğru gönlüme soldun
Sevinci buldun hayra yordun
Bir rüya sanki gerçeği var ki
Cana can geldi dertleri kovdun
***
Sevmeden sevilmeden bu hayat yaşanmaz ki
Kalplerdeki heyecan sebepsiz başlamaz ki
Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi
Dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi
***
Çekerim derdin dağ gibi olsa
Yanarım sevgin ateşten olsa
Kederin ahin hep beni bulsa
Razıyım öylece gel bana doğru
***
Gel bana doğru kalbimi kırma
Gönlümü yorma, hasretim olma
Sen bana yar ol, ömrüme nur ol
Cennete yol ol ellerin olma
***
Gel bana doğru hasretim hasret
Anlarsın elbet ümidim sabret
Gökyüzü indi yeryüzü kalktı
Askıma baktı, ağladı hayret