Gel bana doğru derdimi bilsen Kalbime girsen ah gelebilsen Gün gibi doğsan, arasan bulsan Sen benim olsan Ah benim olsan *** Gel bana doğru gönlüme soldun Sevinci buldun hayra yordun Bir rüya sanki gerçeği var ki Cana can geldi dertleri kovdun *** Sevmeden sevilmeden bu hayat yaşanmaz ki Kalplerdeki heyecan sebepsiz başlamaz ki Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi Dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi *** Çekerim derdin dağ gibi olsa Yanarım sevgin ateşten olsa Kederin ahin hep beni bulsa Razıyım öylece gel bana doğru *** Gel bana doğru kalbimi kırma Gönlümü yorma, hasretim olma Sen bana yar ol, ömrüme nur ol Cennete yol ol ellerin olma *** Gel bana doğru hasretim hasret Anlarsın elbet ümidim sabret Gökyüzü indi yeryüzü kalktı Askıma baktı, ağladı hayret