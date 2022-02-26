Sana yalvaracak halim yok benim Seninle uğraşamam sevmezsen sevme Başkasını bulur, inan bu kalbim Peşinden koşamam, gelmezsen gelme *** Bulurum kendime, başka sevgili Haykırmam bir daha senin ismini Atarım gönlümden sahte sevgini Ardından gelemem, gelmezsen gelme *** Sanki senden başka bana yar mı yok Nereye bakarsam senden güzel çok Senin nazlarına, benim karnım tok Başka yar severim gelmezsen gelme