Gelmezsen Gelme Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Gelmezsen Gelme
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Sana yalvaracak halim yok benim
Seninle uğraşamam sevmezsen sevme
Başkasını bulur, inan bu kalbim
Peşinden koşamam, gelmezsen gelme
***
Bulurum kendime, başka sevgili
Haykırmam bir daha senin ismini
Atarım gönlümden sahte sevgini
Ardından gelemem, gelmezsen gelme
***
Sanki senden başka bana yar mı yok
Nereye bakarsam senden güzel çok
Senin nazlarına, benim karnım tok
Başka yar severim gelmezsen gelme