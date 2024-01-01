El ele ver gidek Feruzhanaya El ele ver gidek Feruzhanaya Kurban olam seni de doğuran anaya Kurban olam seni de doğuran anaya Seni doğurdu başımı saldı belaya Seni doğurdu başımı saldı belaya *** Yeni duydum sevdalısan sevdalı Bu gönlümün sultanısan sultanı Yeni duydum sevdalısan sevdalı Bu gönlümün sultanısan sultanı *** Ne durursun yar karşımda ay gibi Ne durursun yar karşımda ay gibi Yanakları elma gibi nar gibi Yanakları elma gibi nar gibi Gel sarılak ikimiz bir can gibi Gel sarılak ikimiz bir can gibi *** Yeni duydum sevdalısan sevdalı Bu gönlümün sultanısan sultanı Yeni duydum sevdalısan sevdalı Bu gönlümün sultanısan sultanı