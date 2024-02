Aldı başını gidiyor Yâr beni terkediyor Aşkımız bir hiç uğruna Bitiyor, bitiyor, bitiyor *** Aldı başını gidiyor Yâr beni terkediyor Aşkımız bir hiç uğruna Bitiyor, bitiyor, bitiyor *** Topladı her şeyini Gitme dedim dinlemedi Suçumu söylemeden Yüzüme bakmadan gitti *** Birileri kandırmış Girmişlerdir kanına Yoksa çekip gitmezdi Bırakmazdı tek başıma *** Birileri kandırmış Girmişlerdir kanına Yoksa çekip gitmezdi Bırakmazdı tek başıma *** Aldı başını gidiyor Yâr beni terkediyor Aşkımız bir hiç uğruna Bitiyor, bitiyor, bitiyor *** Aldı başını gidiyor Yâr beni terkediyor Aşkımız bir hiç uğruna Bitiyor, bitiyor, bitiyor *** Topladı her şeyini Gitme dedim dinlemedi Suçumu söylemeden Yüzüme bakmadan gitti *** Birileri kandırmış Girmişlerdir kanına Yoksa çekip gitmezdi Bırakmazdı tek başıma *** Birileri kandırmış Girmişlerdir kanına Yoksa çekip gitmezdi Bırakmazdı tek başıma

Ne çok aradım taradım Sağımı solumu şaşırdım sonunda Yok dediler bulamazsın bu sefahat sende oldukça Her körün topalı misali ama körümde kayıpta Uzattım elimi kolumu sonunda o çıkmaza dalınca *** Doğrusuyla yanlışıyla tamamlasın sokulup ta Gönlüm hasret sonsuz aşka çıksın karşımıza *** Gönlüme göre versin Allah fazlasına lüzum yok Kalbime aşk yazsın inşallah gerisi malum çok Gönlüme göre versin Allah fazlasına lüzum yok Kalbime aşk yazsın inşallah gerisi malum çok *** Amin… Amin… Amin Amin… Amin… Amin *** Ne çok aradım taradım Sağımı solumu şaşırdım sonunda Yok dediler bulamazsın bu sefahat sende oldukça Her körün topalı misali ama körümde kayıpta Uzattım elimi kolumu sonunda o çıkmaza dalınca *** Doğrusuyla yanlışıyla tamamlasın sokulup ta Gönlüm hasret sonsuz aşka çıksın karşımıza *** Gönlüme göre versin Allah fazlasına lüzum yok Kalbime aşk yazsın inşallah gerisi malum çok Gönlüme göre versin Allah fazlasına lüzum yok Kalbime aşk yazsın inşallah gerisi malum çok *** Amin… Amin… Amin Amin… Amin… Amin

Elinden düşeni yüreğin ısıtsaydı Gözümden düşene sebep aranmazdı Ayrılık olmazdı… Ayrılık olmazdı *** Ne çare gönül işte hala divane Sonunda düştü yangın yüreğe Yanmasın gel pare pare… Pare pare *** Bu böyle mi sürer hep Küs mü biter yok mu ihtimal Her şey senin elinde *** Hayat elimizden bi çok hevesleri Usanmadı bıkmadı aldı aldı Her şeyi verdim bi seni istedim Olmadı mı askıda mı kaldı *** Hayat elimizden bi çok hevesleri Usanmadı bıkmadı aldı aldı Her şeyi verdim bi seni istedim Olmadı mı askıda mı kaldı *** Elinden düşeni yüreğin ısıtsaydı Gözümden düşene sebep aranmazdı Ayrılık olmazdı… Ayrılık olmazdı *** Ne çare gönül işte hala divane Sonunda düştü yangın yüreğe Yanmasın gel pare pare… Pare pare *** Bu böyle mi sürer hep Küs mü biter yok mu ihtimal Her şey senin elinde *** Hayat elimizden bi çok hevesleri Usanmadı bıkmadı aldı aldı Her şeyi verdim bi seni istedim Olmadı mı askıda mı kaldı *** Hayat elimizden bi çok hevesleri Usanmadı bıkmadı aldı aldı Her şeyi verdim bi seni istedim Olmadı mı askıda mı kaldı *** Yok artık ben bu kadere boyun eğemem Yak artık sende gemilerini Gel hemen