-
Aldı başını gidiyor
Yâr beni terkediyor
Aşkımız bir hiç uğruna
Bitiyor, bitiyor, bitiyor
***
Aldı başını gidiyor
Yâr beni terkediyor
Aşkımız bir hiç uğruna
Bitiyor, bitiyor, bitiyor
***
Topladı her şeyini
Gitme dedim dinlemedi
Suçumu söylemeden
Yüzüme bakmadan gitti
***
Birileri kandırmış
Girmişlerdir kanına
Yoksa çekip gitmezdi
Bırakmazdı tek başıma
***
Birileri kandırmış
Girmişlerdir kanına
Yoksa çekip gitmezdi
Bırakmazdı tek başıma
***
Aldı başını gidiyor
Yâr beni terkediyor
Aşkımız bir hiç uğruna
Bitiyor, bitiyor, bitiyor
***
Aldı başını gidiyor
Yâr beni terkediyor
Aşkımız bir hiç uğruna
Bitiyor, bitiyor, bitiyor
***
Topladı her şeyini
Gitme dedim dinlemedi
Suçumu söylemeden
Yüzüme bakmadan gitti
***
Birileri kandırmış
Girmişlerdir kanına
Yoksa çekip gitmezdi
Bırakmazdı tek başıma
***
Birileri kandırmış
Girmişlerdir kanına
Yoksa çekip gitmezdi
Bırakmazdı tek başıma
-
Başıma gelecek var benim
Aşka meşke meyilliyim
Hani çıkarsa beklediğim
Alnından öpeceğim
***
İçimi yaka yaka
Son durak olacak
Aşık olasım var
***
Öteden bakanına
Yalnız yatanına
O yorganlar kar
***
Ey aşk duyuyorsan
Yalnız uyuyorsan
Kurban arıyorsan gel
***
Ey aşk duyuyorsan
Yalnız uyuyorsan
Kurban arıyorsan gel
-
Ne çok aradım taradım
Sağımı solumu şaşırdım sonunda
Yok dediler bulamazsın bu sefahat sende oldukça
Her körün topalı misali ama körümde kayıpta
Uzattım elimi kolumu sonunda o çıkmaza dalınca
***
Doğrusuyla yanlışıyla tamamlasın sokulup ta
Gönlüm hasret sonsuz aşka çıksın karşımıza
***
Gönlüme göre versin Allah fazlasına lüzum yok
Kalbime aşk yazsın inşallah gerisi malum çok
Gönlüme göre versin Allah fazlasına lüzum yok
Kalbime aşk yazsın inşallah gerisi malum çok
***
Amin… Amin… Amin
Amin… Amin… Amin
***
Ne çok aradım taradım
Sağımı solumu şaşırdım sonunda
Yok dediler bulamazsın bu sefahat sende oldukça
Her körün topalı misali ama körümde kayıpta
Uzattım elimi kolumu sonunda o çıkmaza dalınca
***
Doğrusuyla yanlışıyla tamamlasın sokulup ta
Gönlüm hasret sonsuz aşka çıksın karşımıza
***
Gönlüme göre versin Allah fazlasına lüzum yok
Kalbime aşk yazsın inşallah gerisi malum çok
Gönlüme göre versin Allah fazlasına lüzum yok
Kalbime aşk yazsın inşallah gerisi malum çok
***
Amin… Amin… Amin
Amin… Amin… Amin
-
Biliyorum, erken ayrılık benim fikrimdi
Cevapsız sorular senin içindi
Yırttığım resim bizimdi belki
Özledim şimdi, pişmanım hani
***
Taş altında uyurum, laf altında kalamam
Resmi görmeden yapboza dokunmam
Ruhumu adasam anlarım da tek gecelik
Aşktı sonuçta
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığımla aram bozuk
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığınla aran bozuksa
***
Biliyorum, erken ayrılık benim fikrimdi
Cevapsız sorular senin içindi
Yırttığım resim bizimdi belki
Özledim şimdi, pişmanım hani
***
Taş altında uyurum, laf altında kalamam
Resmi görmeden yapboza dokunmam
Ruhumu adasam anlarım da tek gecelik
Aşktı sonuçta
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığımla aram bozuk
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığınla aran bozuksa
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığımla aram bozuk
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığınla aran bozuksa
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığımla aram bozuk
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığınla aran bozuksa
-
Kal bu gece kal
Kal kal hiç gitme
Yansın o tövbe
Vursun yüzümüze
***
Kal bu gece kal
Kal kal hiç gitme
Yenilsin utangaç
Bu serzenişe...
***
Yanıma yakışandan çok
Terime karışandan yok
Bu nasıl bir denklem ki
Kalanı tüketenden kork
***
Ayıp lisanda
Mıraldar farklar
Geçti utanma faslı
Akışına bırak
***
Kal bu gece kal
Kal kal hiç gitme
Yansın o tövbe
Vursun yüzümüze
***
Kal bu gece kal
Kal kal hiç gitme
Yenilsin utangaç
Bu serzenişe...
-
Elinden düşeni yüreğin ısıtsaydı
Gözümden düşene sebep aranmazdı
Ayrılık olmazdı… Ayrılık olmazdı
***
Ne çare gönül işte hala divane
Sonunda düştü yangın yüreğe
Yanmasın gel pare pare… Pare pare
***
Bu böyle mi sürer hep
Küs mü biter yok mu ihtimal
Her şey senin elinde
***
Hayat elimizden bi çok hevesleri
Usanmadı bıkmadı aldı aldı
Her şeyi verdim bi seni istedim
Olmadı mı askıda mı kaldı
***
Hayat elimizden bi çok hevesleri
Usanmadı bıkmadı aldı aldı
Her şeyi verdim bi seni istedim
Olmadı mı askıda mı kaldı
***
Elinden düşeni yüreğin ısıtsaydı
Gözümden düşene sebep aranmazdı
Ayrılık olmazdı… Ayrılık olmazdı
***
Ne çare gönül işte hala divane
Sonunda düştü yangın yüreğe
Yanmasın gel pare pare… Pare pare
***
Bu böyle mi sürer hep
Küs mü biter yok mu ihtimal
Her şey senin elinde
***
Hayat elimizden bi çok hevesleri
Usanmadı bıkmadı aldı aldı
Her şeyi verdim bi seni istedim
Olmadı mı askıda mı kaldı
***
Hayat elimizden bi çok hevesleri
Usanmadı bıkmadı aldı aldı
Her şeyi verdim bi seni istedim
Olmadı mı askıda mı kaldı
***
Yok artık ben bu kadere boyun eğemem
Yak artık sende gemilerini Gel hemen
-
Hırpalandım yolumda
Çok düştüm de zor toparladım
Yorulmadım hala yolundayım… Yolundayım
Kandırıldım hayatın koynuna uzandım
Uyanınca kaç tas yıkandım
Ama kırklanamadım… Kırklanamadım
***
Nerde çokluk orada yokluk
Boşuna arama bitti boncuk
Sende sorgu bende kurgu
Kaç zamandır hanimiş uyku aaa
***
Bundan sonra çok zor bir daha
Ne koluma ne de yatağıma
Herkes kendi kavrulduğuyla
Uzak dur arama…
***
Geçtim aşktan etmem beddua
Sildim attım inanmam bir daha
Yetinirsin benden kalanla
Çok bile sana…
***
Bundan sonra çok zor bir daha
Ne koluma ne de yatağıma
Herkes kendi kavrulduğuyla
Uzak dur arama…
***
Geçtim aşktan etmem beddua
Sildim attım inanmam bir daha
Yetinirsin benden kalanla
Çok bile sana…
***
Hırpalandım yolumda
Çok düştüm de zor toparladım
Yorulmadım hala yolundayım… Yolundayım
Kandırıldım hayatın koynuna uzandım
Uyanınca kaç tas yıkandım
Ama kırklanamadım… Kırklanamadım
***
Nerde çokluk orada yokluk
Boşuna arama bitti boncuk
Sende sorgu bende kurgu
Kaç zamandır hanimiş uyku aaa
***
Bundan sonra çok zor bir daha
Ne koluma ne de yatağıma
Herkes kendi kavrulduğuyla
Uzak dur arama…
***
Geçtim aşktan etmem beddua
Sildim attım inanmam bir daha
Yetinirsin benden kalanla
Çok bile sana…
***
Bundan sonra çok zor bir daha
Ne koluma ne de yatağıma
Herkes kendi kavrulduğuyla
Uzak dur arama…
***
Geçtim aşktan etmem beddua
Sildim attım inanmam bir daha
Yetinirsin benden kalanla
Çok bile sana…
-
Aa aa uyku bitti çeki düzen vakti şimdi
O sözlerin bana söker mi
Sabır taşım çatlayınca
O boş sözün akmayınca
Asabiyet aşka geldi
***
Aklım geldi başıma katık ettim aşıma
Aç kalamam aşka… Yok yok yok yok
Yetinemem azıyla
***
Sabrımın zilleri çalmadan kaç gari
Bozma hiç dengemi hadi efendi efendi
Sabrımın zilleri çalmadan kaç gari
Şimdi çek gölgeni hadi efendi efendi
***
Aa aa uyku bitti çeki düzen vakti şimdi
O sözlerin bana söker mi
Sabır taşım çatlayınca
O boş sözün akmayınca
Asabiyet aşka geldi
***
Aklım geldi başıma katık ettim aşıma
Aç kalamam aşka… Yok yok yok yok
Yetinemem azıyla
***
Sabrımın zilleri çalmadan kaç gari
Bozma hiç dengemi hadi efendi efendi
Sabrımın zilleri çalmadan kaç gari
Şimdi çek gölgeni hadi efendi efendi
***
Sabrımın zilleri çalmadan kaç gari
Bozma hiç dengemi hadi efendi efendi
Sabrımın zilleri çalmadan kaç gari
Şimdi çek gölgeni hadi efendi efendi
-
Kendimden uzaklaşırken
Bir gece karşılaştım
Unuttuğum şeylerle
Yerine oturdu
Eksik parçalar
Dayanamadım barıştım
Yine seninle
***
Unut desem de kalbime
Kan kusar yüreğim
Her gece
***
Son nefesim kalsa
İnan adına harcarım
Sen seç yolunu
Peşindedir adımlarım
***
Bir özür dilesen
Yıkılır duvarlarım
Kendi sonuma
Seyirci mi kalacağım
-
Dur düştü yüzüm yere dur
Sus sözün bittiği yerdeyiz
Alnımıza yazılsa da ayrılık
Dur hemen kabul etme
***
Hasretinden bir adım öteye geçemem
Şehrimin giriş çıkışları artık kapalı
Ezberimden gülüşünü silemem silmem
Sokaklarım tenha sensiz bana dar
***
Dur düştü yüzüm yere dur
Sus sözün bittiği yerdeyiz
Alnımıza yazılsa da ayrılık
Dur hemen kabul etme
***
Hasretinden bir adım öteye geçemem
Şehrimin giriş çıkışları artık kapalı
Ezberimden gülüşünü silemem silmem
Sokaklarım tenha sensiz bana dar
***
Hasretinden bir adım öteye geçemem
Şehrimin giriş çıkışları artık kapalı
Ezberimden gülüşünü silemem silmem
Sokaklarım tenha sensiz bana dar
-
Ellerini tutmadan hiçbir şey konuşmadan,
Yaklaştırır ayrılık tam kavuşturmadan,
Kelimeler takılır sen çek boğazımdan,
Yüzüm durmaz sen çekil aramızdan,
***
Saklandıkça cennetin başkasına,
Dökülür gururum ayaklarına,
Anlasana..
***
Sen seç rüzgarı ben yağmuru aldım,
Es geç yolları ben ıslanıp kaldım
Harbi seçtiysen kapıları açarım
Hatıranı ağırlar öfkeni uğurlarım..
-
Gözlerinde yüzüm olsun
Sözlerinde satır satır aşklar
Ben beklerim bak alışkınım
Kaçar gider yüzüm kalır yaslı
***
Bir sır gibi tutma beni
Söyle sende bana beni sevdiğini
***
Yüzün sanki yangın yerim sevdiğim
Gecelerin tenini üstüne serdiği
Hüküm sürer sevda kanat takar omuzuna
Yok ellerin avucumda