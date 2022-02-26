Ne çabuk tükendi olduğun günler Yine mi hasretler yaşayacağım Dün gelmiş gibisin doymadım sana Ne olur sevgilim bir gün daha kal *** Gitme gitme gitme, benim olursun *** Gidersen geriye dönmeyeceksin Bir daha yüzümü görmeyeceksin Aşkından ölsem de bilmeyeceksin Ne olur sevgilim bir gün daha kal *** Son hatıran olsun ne olur bu gece Ömrümce bu günü hatırlayayım Gitmeyecekmiş gibi sev sev beni Ne olur sevgilim bir gün daha kal *** Gitme gitme gitme benim olursun *** Gidersen geriye dönmeyeceksin Bir daha yüzümü görmeyeceksin Aşkından ölsem de bilmeyeceksin Ne olur sevgilim bir gün daha kal