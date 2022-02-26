Gitme Şarkı Sözleri
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Ne çabuk tükendi olduğun günler
Yine mi hasretler yaşayacağım
Dün gelmiş gibisin doymadım sana
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
***
Gitme gitme gitme, benim olursun
***
Gidersen geriye dönmeyeceksin
Bir daha yüzümü görmeyeceksin
Aşkından ölsem de bilmeyeceksin
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
***
Son hatıran olsun ne olur bu gece
Ömrümce bu günü hatırlayayım
Gitmeyecekmiş gibi sev sev beni
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
***
Gitme gitme gitme benim olursun
***
Gidersen geriye dönmeyeceksin
Bir daha yüzümü görmeyeceksin
Aşkından ölsem de bilmeyeceksin
Ne olur sevgilim bir gün daha kal