Gitmeyin Yıllar Neden bana bahtım gülmüyor artık Sevgilim yanımda olmuyor artık Neden bana bahtım gülmüyor artık Sevgilim yanımda olmuyor artık *** Yüreğim derinden sızlıyor artık Gençliğimi verin almayın yıllar Beni yerden yere vurmayın yıllar Yüreğim derinden sızlıyor artık Gençliğimi verin almayın yıllar Beni yerden yere vurmayın yıllar *** Evvelce ümitler bana gülerdi Başımda sevdanın yeli eserdi Evvelce ümitler bana gülerdi Başımda sevdanın yeli eserdi *** Dost bildiğim herkes beni severdi Gençliğimi verin almayın yıllar Beni yerden yere vurmayın yıllar *** Dost bildiğim herkes beni severdi Gençliğimi verin almayın yıllar Beni yerden yere vurmayın yıllar *** Durun ümitlerim etmeyin durun Evvelce mutluyduk maziye sorun Günahım çok ise zincire vurun Beni yerden yere vurmayın yıllar *** Durun ümitlerim etmeyin durun Evvelce mutluyduk maziye sorun Günahım çok ise zincire vurun Beni yerden yere vurmayın yıllar *** Gurbet ellerinde garibim şimdi Sevda çöllerinde susuzum şimdi Gurbet ellerinde garibim şimdi Sevda çöllerinde susuzum şimdi *** Daha keder varsa getirin şimdi Gençliğimi verin almayın yıllar Beni yerden yere vurmayın yıllar *** Daha keder varsa getirin şimdi Gençliğimi verin almayın yıllar Beni yerden yere vurmayın yıllar *** Evvelce ümitler bana gülerdi Başımda sevdanın yeli eserdi Evvelce ümitler bana gülerdi Başımda sevdanın yeli eserdi *** Dost bildiğim herkes beni severdi Gençliğimi verin almayın yıllar Beni yerden yere vurmayın yıllar *** Dost bildiğim herkes beni severdi Gençliğimi verin almayın yıllar Beni yerden yere vurmayın yıllar *** Durun ümitlerim etmeyin durun Evvelce mutluyduk maziye sorun Günahım çok ise zincire vurun Beni yerden yere vurmayın yıllar *** Durun ümitlerim etmeyin durun Evvelce mutluyduk maziye sorun Günahım çok ise zincire vurun Beni yerden yere vurmayın yıllar

Düşman mı Olduk Bir sitem yuzunden darildik diye Hic yoktan kirilip ayrildik diye Bir sitem yuzunden darildik diye Hic yoktan kirilip ayrildik diye *** Uc bes gun arayip sormadik diye Uc bes gun arayip sormadik diye Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk *** Uc bes gun arayip sormadik diye Uc bes gun arayip sormadik diye Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk *** Nazarmi degdi pismanmi oldun Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk *** Nazarmi degdi pismanmi oldun Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk *** Her gece gordugun dusundum hani Biricik sevdigin canindim hani Her gece gordugun dusundum hani Biricik sevdigin canindim hani *** Her zaman basinin taciydim hani Her zaman basinin taciydim hani Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk *** Her zaman basinin taciydim hani Her zaman basinin taciydim hani Ne oldu birtanem dusmanmi olduk Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk *** Nazarmi degdi pismanmi oldun Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk *** Nazarmi degdi pismanmi oldun Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk *** Bir sitem yuzunden darildik diye Hic yoktan kirilip ayrildik diye Uc bes gun arayip sormadik diye Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk *** Her gece gordugun dusundum hani Biricik sevdigin canindim hani Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk