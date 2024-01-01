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7/24 Dinle Meyhaneci (Kırık Sazım)

Meyhaneci (Kırık Sazım) Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Meyhaneci (Kırık Sazım) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Meyhaneci (Kırık Sazım) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Meyhaneci (Kırık Sazım) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Meyhaneci (Kırık Sazım)

  • Gitmeyin Yıllar

  • Meyhaneci

  • Unutamayız

  • Öpmek İstedim

  • Düşman mı Olduk

  • Ne Köy Olur Ne Kasaba

  • Kırık Sazım

  • Gel Bana Doğru

  • Izdırap Yükümdür

  • Parasızlık

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