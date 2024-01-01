Gitti İçimde özlemi bitmeden daha Gönlümü kedere bırakıp gitti İçimde özlemi bitmeden daha Gönlümü kedere bırakıp gitti Ne hoşçakal dedi, ne de elveda Yabancılar gibi bırakıp gitti Bırakıp gitti, bırakıp gitti *** Gitmeseydi onun kulu olurdum Çiğneyip geçtiği yolu olurdum Bir ömür aşkıyla dolu olurdum Ne yazık bunları bilmeden gitti Bilmeden gitti, bilmeden gitti (Gitmeseydi onun kulu olurdum) (Çiğneyip geçtiği yolu olurdum) (Bir ömür aşkıyla dolu olurdum) (Ne yazık bunları bilmeden gitti) (Bilmeden gitti, bilmeden gitti) *** Şimdi mevsim hazan gönül evimde Hıçkırığa döndü adı dilimde Şimdi mevsim hazan gönül evimde Hıçkırığa döndü adı dilimde Gelirmi gelmezmi günün birinde Cevapsız sorular bırakıp gitti Bırakıp gitti, bırakıp gitti *** Gitmeseydi onun kulu olurdum Çiğneyip geçtiği yolu olurdum Bir ömür aşkıyla dolu olurdum Ne yazık bunları bilmeden gitti Bilmeden gitti, bilmeden gitti (Gitmeseydi onun) kulu olurdum (Çiğneyip geçtiği) yolu olurdum (Bir ömür aşkıyla dolu olurdum) Ne yazık bunları bilmeden gitti (Bilmeden gitti) Bilmeden gitti, bilmeden gitti (Bilmeden gitti, bilmeden gitti) *** Gitmeseydi onun kulu olurdum Çiğneyip geçtiği yolu olurdum Bir ömür aşkıyla dolu olurdum Ne yazık bunları bilmeden gitti Bilmeden gitti, bilmeden gitti

Aldatılanlar Hiçbir zaman gülemezler İnanıpta sevemezler Muradına eremezler Aldatılanlar *** Hiçbir zaman gülemezler İnanıpta sevemezler Muradına eremezler Aldatılanlar *** Umut bağlar yarınlara Hasret çeker mutluluğa Mutluyum der soranlara Aldatılanlar, aldatılanlar Ah, aldatılanlar, aldatılanlar *** Umut bağlar yarınlara Hasret çeker mutluluğa Mutluyum der soranlara Aldatılanlar, aldatılanlar Aldatılanlar, aldatılanlar *** Boynu bükük gezerler Binbir çileyi çekerler Yinede candan severler Aldatılanlar *** Boynu bükük hep gezerler Binbir çileyi çekerler Yinede candan severler Aldatılanlar *** Umut bağlar yarınlara Hasret çeker mutluluğa Mutluyum der soranlara Aldatılanlar, aldatılanlar Aldatılanlar, aldatılanlar *** Umut bağlar yarınlara Hasret çeker mutluluğa Mutluyum der soranlara Aldatılanlar, aldatılanlar Aldatılanlar, aldatılanlar