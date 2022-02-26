Gökyüzü Şarkı Sözleri
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Gökyüzü hüzünlü matem var sanki
Kim bilir kaç seven sabahı bekliyor
Gökyüzü hüzünlü matem var sanki
Kim bilir kaç seven sabah bekliyor
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Doğacak güneşe hayli zaman var
Dertler peşi sıra çile bitmiyor
Doğacak güneşe hayli zaman var
Dertler peşi sıra çile bitmiyor
***
Korkunun ecele faydası yok ki
Yarı yoldan dönmek neyi halleder
Belamı bulmuşum bulduğum kadar
Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider
Belamı bulmuşum bulduğum kadar
Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider
***
Geceler sabahla dargın mı bilmem
Her taraf karanlık sessiz sedasız
Geceler sabaha dargın mı bilmem
Her taraf karanlık, sessiz sedasız
***
Yaşamak ayrı bir dert gülmek tesadüf
Hangi günüm geçti aşkla kavgasız
Yaşamak ayrı bir dert gülmek tesadüf
Hangi günüm geçti aşkla kavgasız
***
Korkunun ecele faydası yok ki
Yarı yoldan dönmek neyi halleder
Belamı bulmuşum bulduğum kadar
Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider
Belamı bulmuşum bulduğum kadar
Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider