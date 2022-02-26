Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, Yeryüzünde sizin kadar yalnızım, Bir haykırsam belki duyulur sesim, Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. *** Kaderim bu böyle yazılmış yazım, Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm, Bir yalnızlık şarkısı çalar sazım, Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. *** Tatmadığım zevk kalmadı dünyada, Hangi kalbe girdimse kaldı izim, Taşa geçer kendime geçmez sözüm, Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. *** Kaderim bu böyle yazılmış yazım, Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm, Bir yalnızlık şarkısı çalar sazım, Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım.