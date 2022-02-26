Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar
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Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar,
Yeryüzünde sizin kadar yalnızım,
Bir haykırsam belki duyulur sesim,
Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım.
***
Kaderim bu böyle yazılmış yazım,
Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm,
Bir yalnızlık şarkısı çalar sazım,
Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım.
***
Tatmadığım zevk kalmadı dünyada,
Hangi kalbe girdimse kaldı izim,
Taşa geçer kendime geçmez sözüm,
Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım.
***
Kaderim bu böyle yazılmış yazım,
Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm,
Bir yalnızlık şarkısı çalar sazım,
Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım.