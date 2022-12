Mutluluk getirsin bütün arzular Gönlünde kalmasın umutsuzluklar Sevgiler açsın hayallerinde Sana tüm dileğim her şey gönlünce olsun *** Mutsuzluğun acı vermesin Yalnızlığın düşündürmesin Senin aşkınla çaresizliğim Güzel yüreğini hiç üzmesin *** Baharlar açsın hazanlarında Ümitler yeşersin duygularında Ben böyle çaresiz sen başka kollarda Ne diyeyim sevdiğim her şey gönlünce olsun *** Umutsuzluklar bütün acılar Ağlatmasın seni derin sancılar Kötü günler bütün hasretler Dileğim sevdiğim senden uzakta olsun *** Mutsuzluğun acı vermesin Yalnızlığın düşündürmesin Senin aşkınla çaresizliğim Güzel yüreğini hiç üzmesin *** Baharlar açsın hazanlarında Ümitler yeşersin duygularında Ben böyle çaresiz sen başka kollarda Ne diyeyim sevdiğim her şey gönlünce olsun