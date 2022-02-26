Gönül Dağı Şarkı Sözleri
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Gönül dağı yağmur yağmur, boran olunca
Akar can özümde sel gizli gizli
Bir tenhada can cananı bulunca
Sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Dil gizli gizli; dil gizli gizli
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Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçanın gülü derilmez
Kalpten kalbe bir yol vardır bilinmez
Gönülden gönüle yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Gel gizli gizli; gel gizli gizli