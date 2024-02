Ben gönül rüzgarına kapılmış bir garibim Kırılmış dal sürüklenen yaprak gibiyim Bitmeyen dertlerime birde sen eklenince Sabah akşam içen o ayyaş gibiyim *** Her savruluş sonunda bir durağım olsa da Yine peşinde görül sonu ölüm olsa da Her savruluş sonunda bir durağım olsa da Yine peşinde gönül sonu ölüm olsa da Bitmezse ızdırabım bitmezse bu meçhul yol Sen ben de bir mabetsin el de ne olursan ol Sen ben de bir mabetsin el de ne olursan ol *** İçiyorum aşkına ben sabah akşam bıkmadan Taşıyorum sevgini hiç usanmadan Bahtıma şans güneşi doğmasa da ne çıkar Beni yalnız aşkımın hasreti yakar *** Her savruluş sonunda bir durağım olsa da Yine peşinde gönül sonu ölüm olsa da Her savruluş sonunda bir durağım olsa da Yine peşinde görül sonu ölüm olsa da Bitmezse ızdırabım bitmezse bu meçhul yol Sen ben de bir mabetsin el de ne olursan ol Sen ben de bir mabetsin el de kim olursan ol Sen ben de bir mabetsin el de kim olursan ol