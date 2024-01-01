Gönül Teknem (Sen Olmayınca) Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Gönül Teknem (Sen Olmayınca)
-
Bir zalimin limanına
Demir atmış gönül teknem
Sever diye sevdasına
Yanık kaldı gönül teknem
***
Ah ah
Bir zalimin limanına
Demir atmış gönül teknem
Sever diye sevdasına
Yanık kaldı gönül teknem
Bir zalimin limanına
Demir atmış gönül teknem
Sever diye sevdasına
***
Yanık kaldı gönül teknem
Yenik düştüm rüzgârlara
Savruldum ben kumsallara
Dalgalara vura, vura
Dibe batmış, gönül teknem
Yenik düştüm rüzgârlara
Savruldum ben kumsallara
Dalgalara vura, vura
Dibe batmış, gönül teknem
***
Yenik düştüm rüzgârlara
Savruldum ben kumsallara
Dalgalara vura, vura
Dibe batmış, gönül teknem
Dibe batmış, gönül teknem
Ah, ah
Deli gibi sevdim oysa
Sevmem artık sevmek buysa
***
Aşk yerine kötü şansa
Demir atmış gönül teknem
Deli gibi sevdim oysa
Sevmem artık sevmek buysa
Aşk yerine kötü şansa
Demir atmış gönül teknem
***
Yenik düştüm rüzgârlara
Savruldum ben kumsallara
Dalgalara vura, vura
Dibe batmış, gönül teknem
Yenik düştüm rüzgârlara
Savruldum ben kumsallara
Dalgalara vura, vura
Dibe batmış, gönül teknem
***
Yenik düştüm rüzgârlara
Savruldum ben kumsallara
Dalgalara vura, vura
Dibe batmış, gönül teknem
-
Senin için harcanan onca seneler
Boşaymış sevgilim boşaymış meğer
Senin yokluğunla gelen hasrete
Hasrete ağlamak boşaymış meğer
***
Senin yokluğunla gelen hasrete
Hasrete ağlamak boşaymış meğer
***
Durma ne olur bakma yüzüme
Olanlar oldu bitti
Kal desem bile bakma sözüme
Artık iş işten geçti
***
Durma ne olur bakma yüzüme
Olanlar oldu bitti
Kal desem bile bakma sözüme
Artık iş işten geçti
***
Yaşanmamış gibiydi o güzel günler
Eriyip yok oldu bütün gerçekler
Bir rüyaydı belki çok geç anladım
Rüyalarda ağlamak boşaymış meğer
***
Bir rüyaydı belki çok geç anladım
Rüyalarda ağlamak boşaymış meğer
***
Durma ne olur bakma yüzüme
Olanlar oldu bitti
Kal desem bile bakma sözüme
Artık iş işten geçti
***
Durma ne olur bakma yüzüme
Olanlar oldu bitti
Kal desem bile bakma sözüme
Artık iş işten geçti
-
Uyuyamıyorum canlanıyor anılar
Dayanamıyorum mevsim her dem sonbahar
Düşünemiyorum senden ayrılmayı
Çok seviyorum af diliyorum
Yollarını gözlüyorum
Acı çekiyorum
Gel de bitsin bu hazan
***
Her şeyden vazgeçerim senden asla
Gittiğin günden beri gönlüm yasta
Her şeyden vazgeçerim senden asla
Gittiğin günden beri gönlüm yasta
Gel de bitsin bu hazan
***
Uyuyamıyorum canlanıyor anılar
Dayanamıyorum mevsim her dem sonbahar
Düşünemiyorum senden ayrılmayı
Çok seviyorum af diliyorum
Yollarını gözlüyorum
Acı çekiyorum
Gel de bitsin bu hazan
***
Her şeyden vazgeçerim senden asla
Gittiğin günden beri gönlüm yasta
Her şeyden vazgeçerim senden asla
Gittiğin günden beri gönlüm yasta
Gel de bitsin bu hazan
Gel de bitsin bu hazan
-
Sana yalvaracak hâlim yok benim
Seninle uğraşamam, sevmezsen sevme
Başkasını bulur inan bu kalbim
Peşinden koşamam, gelmezsen gelme
Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme
***
Bulurum kendime başka sevgili
Haykırmam bir daha senin ismini
Atarım gönlümden sahte sevgini
Ardından gelemem, gelmezsen gelme
***
Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme
Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme
***
Sanki senden başka bana yâr mı yok?
Nereye bakarsam senden güzel çok
Senin nazlarına benim karnım tok
Başka yâr severim, sevmezsen sevme
Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme
***
Bulurum kendime başka sevgili
Haykırmam bir daha senin ismini
Atarım gönlümden sahte sevgini
Ardından gelemem, gelmezsen gelme
***
Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme
Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme
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Sevgilim arama, bilmem ner'deyim
İstersen kalbinde bulursun beni
Bir kuru yaprağım, esen yeldeyim
İstersen yanında bulursun beni
***
Anarsın sevgilim şarkımı çalıp
Ararsın sevgilim maziye dalıp
Anarsın sevgilim şarkımı çalıp
Ararsın sevgilim maziye dalıp
***
Uzakta olsan da rüyana alıp
İstersen gecende bulursun beni
Uzakta olsan da rüyana alıp
İstersen yanında bulursun beni
***
Ne günler görüyor, yaşıyor insan
Ne yasak duygular taşıyor insan
Sen de benim gibi sarhoş olursan
İçtiğin kadehte bulursun beni
***
Anarsın sevgilim şarkımı çalıp
Ararsın sevgilim maziye dalıp
Anarsın sevgilim şarkımı çalıp
Ararsın sevgilim maziye dalıp
***
Uzakta olsan da rüyana alıp
İstersen gecende bulursun beni
Uzakta olsan da rüyana alıp
İstersen gecende bulursun beni
-