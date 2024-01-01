Benim Kaderim / Arkadaş Kurbanıyım Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Benim Kaderim / Arkadaş Kurbanıyım
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Aşk bekleme şimdi benden
Bıktım bitmez dertlerinden
Aşk bekleme şimdi benden
Bıktım bitmez dertlerinden
***
Başa çıkmak öyle zor ki
Artık gözüm korktu senden
Artık gözüm korktu senden
***
Başa çıkmak öyle zor ki
Artık gözüm korktu senden
Artık gözüm korktu senden
***
Sevilecek kul değilsin
Gidilecek yol değilsin
Sevilecek kul değilsin
Gidilecek yol değilsin
***
Çekilecek dert değilsin
Artık gözüm korktu senden
Artık gözüm korktu senden
***
Sen sevdadan anlamazsın
Gerçek seven olamazsın
Sen sevdadan anlamazsın
Gerçek seven olamazsın
***
Acımadan bırakırsın
Artık gözüm korktu senden
Artık gözüm korktu senden
***
Acımadan bırakırsın
Artık gözüm korktu senden
Artık gözüm korktu senden
***
Sevilecek kul değilsin
Gidilecek yol değilsin
Sevilecek kul değilsin
Gidilecek yol değilsin
***
Çekilecek dert değilsin
Artık gözüm korktu senden
Artık gözüm korktu senden
-
Bu benim kaderim değişmez talihim
Gülmedi gülmüyor kaderim kaderim ah
***
İşte gidiyorsun yabancı gibi
***
Gidene ağlamak benim kaderim
Sineye çekerim her acı gibi
Gidene ağlamak benim kaderim
Sineye çekerim her acı gibi
Gidene ağlamak benim kaderim
***
Benim kaderimde binlerce çile
Yorgun bedenimi taşır meçhule
Benim kaderimde binlerce çile
Yorgun bedenimi taşır meçhule
***
Sevgilim sen de git git güle güle
Gidene ağlamak benim kaderim
Sevgilim sen de git git güle güle
Gidene ağlamak benim kaderim
***
Benim yüreğimde batar her güneş
Benim yüreğimde yanar her ateş
Bu isyanımı hor görme kardeş
Gidene ağlamak benim kaderim
Benim kaderim, kaderim
***
Benim kaderimde binlerce çile
Yorgun bedenimi taşır meçhule
Sevgilim sen de git git güle güle
Gidene ağlamak benim kaderim
Sevgilim sen de git git güle güle
Gidene ağlamak benim kaderim
***
güldürmez
(Kaderim) öldürmez
Kaderim) ağlatır kötü kaderim
***
güldürmez
(Kaderim) öldürmez
(Kaderim) ağlatır kötü kaderim
***
güldürmez
(Kaderim) öldürmez
(Kaderim) ağlatır kötü kaderim
***
güldürmez
(Kaderim) öldürmez
(Kaderim) ağlatır kötü kaderim
-
Ne üstte var, ne başta
Kaybetmişiz biz başta
Hayat denen savaşta
Aşkımız güme gitti
Hayat denen savaşta
Aşkımız güme gitti
Hayat denen bu yolda
Aşkımız güme gitti
***
İşimi sormuş anan
Maaşı sormuş baban
İşimi sormuş anan
Maaşı sormuş baban
***
Yıkıldı bütün dünyam
Aşkımız güme gitti
Aşkımız güme gitti
***
Yıkıldı bütün dünyam
Aşkımız güme gitti
Aşkımız güme gitti
***
Mazide kalmış Ferhat
Dediler, "Kalpten çıkar"
Çok zalimmiş bu hayat
Aşkımız güme gitti
***
Çok zalimmiş bu hayat
Aşkımız güme gitti
Çok zalimmiş bu hayat
Aşkımız güme gitti
***
İşimi sormuş anan
Maaşı sormuş baban
İşimi sormuş anan
Maaşı sormuş baban
***
Yıkıldı bütün dünyam
Aşkımız güme gitti
Aşkımız güme gitti
***
Yıkıldı bütün dünyam
Aşkımız güme gitti
Aşkımız güme gitti
-
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Ne sevgili ne de aşkın
Ne kaderin ne hayat
Ne dostların ne düşmanın
Ben arkadaş kurbanıyım
Ben arkadaş kurbanıyım
***
Ne yokluğun ne paranın
Ne kalbimdeki yaranın
Ne yokluğun ne paranın
Ne kalbimdeki yaranın
Ne acı ne ızdırabın, of
Ben arkadaş kurbanıyım
Ben arkadaş kurbanıyım
***
Dar günümde terk ettiler
Beni bırakıp gittiler
Tuzaklara düşürdüler
Ben arkadaş kurbanıyım
Ben arkadaş kurbanıyım
***
Ne yokluğun ne paranın
Ne kalbimdeki yaranın
Ne yokluğun ne paranın
Ne kalbimdeki yaranın
Ne acı ne yalnızlığın, of
Ben arkadaş kurbanıyım
Ben arkadaş kurbanıyım
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Ne güzeldi ümitlerim
Kırdı gitti sevdiklerim
Dost elinden çektiklerim
Bende kalsın dokunmayın
Dost elinden çektiklerim
Bende kalsın dokunmayın
***
Anlımdaki yazılarım
Bağrımdaki sızılarım
Anlımdaki yazılarım
Bağrımdaki sızılarım
Bahtımdaki acılarım
Bende kalsın, bende kalsın
Bende kalsın dokunmayın
***
Yarım kalan sevgilerim
Hayal olan dileklerim
Boşa geçen senelerim
Bende kalsın dokunmayın
Boşa geçen senelerim
Bende kalsın dokunmayın
***
Anlımdaki yazılarım
Bağrımdaki sızılarım
Alnımdaki yazılarım
Bağrımdaki sızılarım
Bahtımdaki acılarım
Bende kalsın, bende kalsın
Bende kalsın dokunmayın
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