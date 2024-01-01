Artık Gözüm Korktu Senden Aşk bekleme şimdi benden Bıktım bitmez dertlerinden Aşk bekleme şimdi benden Bıktım bitmez dertlerinden *** Başa çıkmak öyle zor ki Artık gözüm korktu senden Artık gözüm korktu senden *** Başa çıkmak öyle zor ki Artık gözüm korktu senden Artık gözüm korktu senden *** Sevilecek kul değilsin Gidilecek yol değilsin Sevilecek kul değilsin Gidilecek yol değilsin *** Çekilecek dert değilsin Artık gözüm korktu senden Artık gözüm korktu senden *** Sen sevdadan anlamazsın Gerçek seven olamazsın Sen sevdadan anlamazsın Gerçek seven olamazsın *** Acımadan bırakırsın Artık gözüm korktu senden Artık gözüm korktu senden *** Acımadan bırakırsın Artık gözüm korktu senden Artık gözüm korktu senden *** Sevilecek kul değilsin Gidilecek yol değilsin Sevilecek kul değilsin Gidilecek yol değilsin *** Çekilecek dert değilsin Artık gözüm korktu senden Artık gözüm korktu senden

Benim Kaderim Bu benim kaderim değişmez talihim Gülmedi gülmüyor kaderim kaderim ah *** İşte gidiyorsun yabancı gibi *** Gidene ağlamak benim kaderim Sineye çekerim her acı gibi Gidene ağlamak benim kaderim Sineye çekerim her acı gibi Gidene ağlamak benim kaderim *** Benim kaderimde binlerce çile Yorgun bedenimi taşır meçhule Benim kaderimde binlerce çile Yorgun bedenimi taşır meçhule *** Sevgilim sen de git git güle güle Gidene ağlamak benim kaderim Sevgilim sen de git git güle güle Gidene ağlamak benim kaderim *** Benim yüreğimde batar her güneş Benim yüreğimde yanar her ateş Bu isyanımı hor görme kardeş Gidene ağlamak benim kaderim Benim kaderim, kaderim *** Benim kaderimde binlerce çile Yorgun bedenimi taşır meçhule Sevgilim sen de git git güle güle Gidene ağlamak benim kaderim Sevgilim sen de git git güle güle Gidene ağlamak benim kaderim *** güldürmez (Kaderim) öldürmez Kaderim) ağlatır kötü kaderim *** güldürmez (Kaderim) öldürmez (Kaderim) ağlatır kötü kaderim *** güldürmez (Kaderim) öldürmez (Kaderim) ağlatır kötü kaderim *** güldürmez (Kaderim) öldürmez (Kaderim) ağlatır kötü kaderim

Aşkımız Güme Gitti Ne üstte var, ne başta Kaybetmişiz biz başta Hayat denen savaşta Aşkımız güme gitti Hayat denen savaşta Aşkımız güme gitti Hayat denen bu yolda Aşkımız güme gitti *** İşimi sormuş anan Maaşı sormuş baban İşimi sormuş anan Maaşı sormuş baban *** Yıkıldı bütün dünyam Aşkımız güme gitti Aşkımız güme gitti *** Yıkıldı bütün dünyam Aşkımız güme gitti Aşkımız güme gitti *** Mazide kalmış Ferhat Dediler, "Kalpten çıkar" Çok zalimmiş bu hayat Aşkımız güme gitti *** Çok zalimmiş bu hayat Aşkımız güme gitti Çok zalimmiş bu hayat Aşkımız güme gitti *** İşimi sormuş anan Maaşı sormuş baban İşimi sormuş anan Maaşı sormuş baban *** Yıkıldı bütün dünyam Aşkımız güme gitti Aşkımız güme gitti *** Yıkıldı bütün dünyam Aşkımız güme gitti Aşkımız güme gitti

Arkadaş Kurbanıyım Ne sevgili ne de aşkın Ne kaderin ne hayat Ne dostların ne düşmanın Ben arkadaş kurbanıyım Ben arkadaş kurbanıyım *** Ne yokluğun ne paranın Ne kalbimdeki yaranın Ne yokluğun ne paranın Ne kalbimdeki yaranın Ne acı ne ızdırabın, of Ben arkadaş kurbanıyım Ben arkadaş kurbanıyım *** Dar günümde terk ettiler Beni bırakıp gittiler Tuzaklara düşürdüler Ben arkadaş kurbanıyım Ben arkadaş kurbanıyım *** Ne yokluğun ne paranın Ne kalbimdeki yaranın Ne yokluğun ne paranın Ne kalbimdeki yaranın Ne acı ne yalnızlığın, of Ben arkadaş kurbanıyım Ben arkadaş kurbanıyım