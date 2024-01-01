Gözümde Yaş Bağrımda Taş Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Gözümde Yaş Bağrımda Taş
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Gözümde yaş bağrımda taş
Ömrüm bitti yavaş yavaş
Gözümde yaş bağrımda taş
Ömrüm bitti yavaş yavaş
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Uzak durma biraz yaklaş
Uzak durma biraz yaklaş
Merhamet, merhamet, merhamet
Sevgilim aşkıma merhamet
Sevgilim aşkıma merhamet
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Görmedim ömrümde vefa
Sürmedim aşkınla sefa
Görmedim ömrümde vefa
Sürmedim aşkınla sefa
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Ne olur güldür bir defa
Ne olur güldür bir defa
Merhamet, merhamet
Merhamet, merhamet
Sevgilim aşkıma merhamet
Sevgilim aşkıma merhamet