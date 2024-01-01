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7/24 Dinle Piyanist

Piyanist Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Piyanist şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Piyanist şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Piyanist sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Piyanist

  • Güldür Yüzümü

  • Bir Sevgi İstiyorum

  • Dert Bende

  • İki Damla Gözyaşı

  • Aman Yavaş

  • Böyle Severim

  • Elimi Sallasam Ellisi

  • Giden Sensin

  • Her Gece

  • Seni Bilen Biliyor

  • Özlenen Sevgiliye

  • Gurbette Sevgilim

  • Bir Gülü Sevdim

  • Piyanist

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