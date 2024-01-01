Afeta Şarkı Sözleri
Müslüm Gürses Afeta şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Afeta şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Afeta sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Gitmeyi istersen gitme der miyim
Terkedip gideni ben istermiyim
Aşkım için gururumu terkeder miyim
Yolun açık olsun güle güle git
***
Git, git, güle güle git
Git, git, güle güle git
***
Hasretten yansam da
Acıyla dolsam da
Yaşayamasam da güle güle git
***
Hasretten yansam da
Acıyla dolsam da
Yaşayamasam da güle güle git
***
Git, git, güle güle git
Git, git, güle güle git
***
Senin yerini başkası alır
Beni arasanda elin boş kalır
Sen sevmedikten sonra seni kim tanır
Yolun açık olsun güle güle git
***
Git, git, güle güle git
Git, git, güle güle git
***
Hasretten yansam da
Acıyla dolsam da
Yaşayamasam da güle güle git
***
Hasretten yansam da
Acıyla dolsam da
Yaşayamasam da güle güle git
***
Git, git, güle güle git
Git, git, güle güle git
-
Burda oturmuş, napıyorum..
En yüksek tirajlı soru, çok cevaplı olanı
Hangi birinden başlanır ki
Şaşalı dursun, şöyle gözünü bir doyursun
***
Sanmam nasıl düştüğümü,
Herkes iyice görsün
Hala yatışmıyor bu
Kalbim burdan görünmüyor mu
***
Semradan alınmış afeta,
İşveki dosdoğru ay burcundan
Yazdım hepsini kalın bir kitap'da
Öğren diye, kendini zamanla
***
Burda oturmuş, napıyorum..
En yüksek tirajlı soru, çok cevaplı olanı
Hangi birinden başlanır ki
Şaşalı dursun, şöyle gözünü bir doyursun
***
Sanmam nasıl düştüğümü,
Herkes ıyice görsün
Hala yatışmıyor bu
Kalbim burdan görünmüyor mu
***
Semradan alınmış afeta,
İşve ki dosdoğru ay burcundan
Yazdım hepsini kalın bir kitap'da
Öğren diye, kendini zamanla
***
Semradan alınmış afeta,
İşve ki dosdoğru ay burcundan
Yazdım hepsini kalın bir kitap'da
Öğren diye, kendini zamanla
-
-
-
-
-
-
-
-
-