Gitmeyi istersen gitme der miyim Terkedip gideni ben istermiyim Aşkım için gururumu terkeder miyim Yolun açık olsun güle güle git *** Git, git, güle güle git Git, git, güle güle git *** Hasretten yansam da Acıyla dolsam da Yaşayamasam da güle güle git *** Hasretten yansam da Acıyla dolsam da Yaşayamasam da güle güle git *** Git, git, güle güle git Git, git, güle güle git *** Senin yerini başkası alır Beni arasanda elin boş kalır Sen sevmedikten sonra seni kim tanır Yolun açık olsun güle güle git *** Git, git, güle güle git Git, git, güle güle git *** Hasretten yansam da Acıyla dolsam da Yaşayamasam da güle güle git *** Hasretten yansam da Acıyla dolsam da Yaşayamasam da güle güle git *** Git, git, güle güle git Git, git, güle güle git

Burda oturmuş, napıyorum.. En yüksek tirajlı soru, çok cevaplı olanı Hangi birinden başlanır ki Şaşalı dursun, şöyle gözünü bir doyursun *** Sanmam nasıl düştüğümü, Herkes iyice görsün Hala yatışmıyor bu Kalbim burdan görünmüyor mu *** Semradan alınmış afeta, İşveki dosdoğru ay burcundan Yazdım hepsini kalın bir kitap'da Öğren diye, kendini zamanla *** Burda oturmuş, napıyorum.. En yüksek tirajlı soru, çok cevaplı olanı Hangi birinden başlanır ki Şaşalı dursun, şöyle gözünü bir doyursun *** Sanmam nasıl düştüğümü, Herkes ıyice görsün Hala yatışmıyor bu Kalbim burdan görünmüyor mu *** Semradan alınmış afeta, İşve ki dosdoğru ay burcundan Yazdım hepsini kalın bir kitap'da Öğren diye, kendini zamanla *** Semradan alınmış afeta, İşve ki dosdoğru ay burcundan Yazdım hepsini kalın bir kitap'da Öğren diye, kendini zamanla