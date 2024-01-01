Güle Güle Git(Yeni) Gitmeyi istersen gitme der miyim Terkedip gideni ben istermiyim Aşkım için gururumu terkeder miyim Yolun açık olsun güle güle git *** Git, git, güle güle git Git, git, güle güle git *** Hasretten yansam da Acıyla dolsam da Yaşayamasam da güle güle git *** Hasretten yansam da Acıyla dolsam da Yaşayamasam da güle güle git *** Git, git, güle güle git Git, git, güle güle git *** Senin yerini başkası alır Beni arasanda elin boş kalır Sen sevmedikten sonra seni kim tanır Yolun açık olsun güle güle git *** Git, git, güle güle git Git, git, güle güle git *** Hasretten yansam da Acıyla dolsam da Yaşayamasam da güle güle git *** Hasretten yansam da Acıyla dolsam da Yaşayamasam da güle güle git *** Git, git, güle güle git Git, git, güle güle git

Gündüzüm Seninle Gündüzüm seninle Gecem seninle Beyhude geçti bu Ömrüm derdinle *** Aşkını bir sır gibi Senelerdir sakladım Geceleri rüyada İsmini sayıkladım *** Aşkını bir sır gibi Senelerdir sakladım Geceleri rüyada İsmini sayıkladım *** Sevgilim saçların Zannetme, solmaz Dünyada sevenler Bahtiyar olmaz *** Aşkını bir sır gibi Senelerdir sakladım Geceleri rüyada İsmini sayıkladım *** Aşkını bir sır gibi Senelerdir sakladım Geceleri rüyada İsmini sayıkladım