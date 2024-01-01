Gülom Ateşten zehrini tattım sevginin Yaralı gönlümü nasıl avutsam Ya hiç anlamadın, ya hiç sevmedin Ne yapsam da seni gülom, gülom, gülom, gülom, gülom Bir an unutsam *** Ne yapsam da seni gülom, gülom, gülom, gülom, gülom Bir an unutsam *** Çekip gitsem sevda dünyada kalsa Sensiz kâinata gurbet diyerek İnan ki ölümün aşkından olsa Nağmerttir içmeyen gülom, gülom, gülom, gülom, gülom Şerbet diyerek *** İçmeyen nağmerttir gülom, gülom, gülom, gülom, gülom Şerbet diyerek *** Dilerim tanrıdan sen de sev bir gün O zaman aşk neymiş anlarsın elbet Neler çektiğimi o gün görürsün Beni hatırlayıp gülom, gülom, gülom, gülom, gülom Anarsın elbet *** Beni hatırlayıp gülom, gülom, gülom, gülom, gülom Anarsın elbet *** Çekip gitsem sevda dünyada kalsa Sensiz kâinata gurbet diyerek İnan ki ölümün aşkından olsa Nağmerttir içmeyen gülom, gülom, gülom, gülom, gülom Şerbet diyerek *** İçmeyen nağmerttir gülom, gülom, gülom, gülom, gülom Şerbet diyerek

Düşmanlara Ne Gerek Var Yaşamaksa bu benimki Yaşamadım bir gün kadar Senin gibi sevgilim var Düşmanlara ne gerek var? *** Yaşamaksa bu benimki Yaşamadım bir gün kadar Senin gibi sevgilim var Düşmanlara ne gerek var? *** Sevmek buysa sevdim işte Çekmek buysa çektim işte Başka söze ne gerek var Aşka ibret benim işte *** Sevmek buysa sevdim işte Çekmek buysa çektim işte Başka söze ne gerek var Aşka ibret benim işte *** Çaresizlik içindeyim Yüreğimde yangınlar var Bu sevda öldürür beni Düşmanlara ne gerek var? *** Çaresizlik içindeyim Yüreğimde yangınlar var Bu sevda öldürür beni Düşmanlara ne gerek var? *** Sevmek buysa sevdim işte Çekmek buysa çektim işte Başka söze ne gerek var Aşka ibret benim işte *** Sevmek buysa sevdim işte Çekmek buysa çektim işte Başka söze ne gerek var Aşka ibret benim işte Aşka ibret benim işte

Garipler Hor görülenlerin Tanrım isyanıdır bu Sevip sevilmeyenlerin feryadıdır bu Hor görülenlerin Tanrım isyanıdır bu Sevip sevilmeyenlerin feryadıdır bu *** Düzensiz dünyanın günahıdır bu Düzensiz dünyanın günahıdır bu Yakarsa dünyayı garipler yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar *** İsyan ede ede olduk günahkar Mutluluk bizlere uzaktan bakar İsyan ede ede olduk günahkar Mutluluk bizlere uzaktan bakar *** Tanrım bu dünyayı başka kim yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar Tanrım bu dünyayı başka kim yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar *** Dertleri içine içine sığmayan onlar Hayatta ümidi kalmayan onlar Dertleri içine içine sığmayan onlar Hayatta ümidi kalmayan onlar *** Sürüne sürüne yaşayan onlar Sürüne sürüne yaşayan onlar Yakarsa dünyayı garipler yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar *** İsyan ede ede olduk günahkar Mutluluk bizlere uzaktan bakar İsyan ede ede olduk günahkar Mutluluk bizlere uzaktan bakar *** Tanrım bu dünyayı başka kim yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar Tanrım bu dünyayı başka kim yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar

Bir Dediğini İki Etmedim Yok yere küstün darıldın gittin Seni kıracak söz mü söyledim? Yok yere küstün darıldın gittin Seni kıracak söz mü söyledim? *** Kullar şahidim Tanrı şahidim "Bir" dediğini iki etmedim Kullar şahidim Tanrı şahidim "Bir" dediğini iki etmedim *** Ben doğdum ama yaşamıyorum Geçen günleri hiç anmıyorum "Arama" dedin aramıyorum "Bir" dediğini iki etmedim "Arama" dedin aramıyorum "Bir" dediğini iki etmedim "Bir" dediğini iki etmedim *** Aşkım elinde kayboldu gitti Seven bu kalbim sana servettir Aşkım elinde kayboldu gitti Seven bu kalbim sana servettir *** Sen arzu ettin aşkımız bitti Bir dediğini iki etmedim Sen arzu ettin aşkımız bitti Bir dediğini iki etmedim *** Ben doğdum ama yaşamıyorum Geçen günleri hiç anmıyorum "Arama" dedin aramıyorum "Bir" dediğini iki etmedim "Arama" dedin aramıyorum "Bir" dediğini iki etmedim *** "Bir" dediğini iki etmedim "Bir" dediğini iki etmedim "Bir" dediğini iki etmedim

Gitme Diyemem Mecburum diyorsun gitmeye bir tanem Bilirsin huyumu kal demem diyemem bir tanem Sar beni koynuna, hasretim bağrına Yaradan aşkına, bakma hiç ardına bir tanem *** Sararmış rengimi, yıkılmış halimi, istemem görmeni istemem Sararmış rengimi, yıkılmış halimi, istemem görmeni istemem *** Ah, git artık ne olur Durma git bir tanem, durma git Ağlıyoren görme beni istemem Boynumu bükerim, dönmeni beklerim Hasreti çekerim kal demem diyemem Diyemem, diyemem bir tanem *** Mecburum diyorsun gitmeye bir tanem Bilirsin huyumu kal demem diyemem, diyemem Sar beni koynuna, hasretim bağrına Yaradan aşkına, bakma hiç ardına bir tanem *** Sararmış rengimi, yıkılmış halimi, istemem görmeni istemem Sararmış rengimi, yıkılmış halimi, istemem görmeni istemem *** Ah, git artık ne olur Durma git bir tanem, durma git Ağlıyorken görme beni istemem Boynumu bükerim, dönmeni beklerim Hasreti çekerim kal demem diyemem Diyemem, diyemem bir tanem